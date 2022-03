Alegatos para liberar a Pancho Pezo

En la Primera Sala Penal se realizó la audiencia de apelación de la prisión preventiva de 36 meses contra los implicados en la presunta organización criminal ‘Los Panchos Villa’. Los abogados utilizaron todos sus argumentos legales para variar la detención mientras que el fiscal pidió que se confirme la prisión. La causa quedó al voto.

La audiencia inició ayer con el pedido de identificación de las partes del proceso, el imputado Francisco Pezo no estaba presente, su abogado dijo que se encontraba en la clínica Esmedic. Los vocales suspendieron la audiencia para que lo conecten y escuche, según el protocolo de ley.

David León se presentó como la defensa de Francisco Pezo e indicó que la resolución no estaba motivada, Utilizó una metáfora “algunos abogados utilizan los nombres de los jueces para solicitar dinero, así parecido se habría realizado en el caso del gobernador suspendido”, comentó.

Para la defensa técnica, el delito de organización criminal no está bien sustentado y no pueden comprobarlo, debido a que el fiscal indicó que la organización criminal se inició el año 2019, pero los funcionarios de esa fecha no están comprendidos en la investigación.

Dijo que según la tesis fiscal, el empresario también investigado sería el que dirigía la organización desde la gestión de Gambini.

Mientras que el fiscal superior Javier Córdova mencionó que el testigo protegido explicó cómo se habría creado la organización. Además, refirió el supuesto ofrecimiento del 10 por ciento de todas las compras que efectuase el gobierno regional.

La causa quedó al voto, en el plazo determinado por ley se resolverá y los vocales comunicarán a las partes en sus casillas electrónicas.

JR