Candidato a la alcaldía no acude a citación fiscal

El Ministerio Público continúa la investigación contra funcionarios de la Municipalidad de Coronel Portillo por reconocer terrenos invadidos de forma irregular.

El fiscal Wilber Humanyauri llegó hasta el municipio de Coronel Portillo para realizar diligencias en la investigación que viene realizando por tráfico de tierras.

Indico que el alcalde se presentó a la citación para brindar sus declaraciones en la investigación de tráfico de tierras que esta llegado a su fin.

Sin embargo, dijo que el exgerente de Desarrollo Social, Miguel Romero Carrillo actualmente candidato a la alcaldía de coronel Portillo no se presentó a la citación ni justificó su inasistencia.

El fiscal indicó que los investigados que no se presentan o no hacen caso a la justicia no los declarará rebeldes, sino que emitirá las medidas restrictivas por los delitos que está investigando.

En esta labor investigativa por tráfico de tierras, el fiscal informó que muchos investigados no se presentaron a las citaciones, lo que les perjudica porque no respondieron sobre los delitos que se les imputa, mientras que el alcalde fue tajante en afirmar que si algún funcionario ha cometido alguna irregularidad, que lo investiguen.

JR