Confirman sentencian a una persona muerta

La Primera Sala Penal confirmó la sentencia de 30 años de prisión contra un hombre que abusó de su sobrina en Yarinacocha. Sin embargo, al momento de la lectura de la sentencia, el investigado no se presentó y su abogado indicó que seis días antes se suicidó en el penal, pero el INPE no comunicó el hecho por escrito.

El 28 de agosto del 2013, el investigado Juan Portalatino Vega, violó a su sobrina en el baño de su casa, según la investigación la adolescente 14 años en todo momento lloraba, no pidió auxilio porque tenía miedo.

El tío, luego de violarla le quiso entregar diez soles para que guardara silencio por lo sucedido.

El sujeto fue denunciado y durante el interrogatorio negó lo sucedido, ella lo inventó todo, porque me debía un dinero, había declarado. Posteriormente dijo que le debía su mamá, y que no le gustaba que el acusado fuera a cobrarle a su mamá, por lo cual se inventó la relación, con el fin de que el acusado no cobrara el dinero.

La pericia psicológica concluyó que presenta indicadores de afectación emocional compatibles a evento traumático de tipo sexual. El Juzgado Colegiado lo sentenció a 30 años de cárcel y su defensa técnica apeló dicha resolución.

El 25 de mayo, la Primera Sala Penal realizó la audiencia de apelación con la presencia de todas las partes y programó para este 8 de junio la lectura de la sentencia, la que se realizó y declararon infundado el recurso de apelación confirmando la sentencia de 30 años de prisión contra Portalatino como autor del delito contra la libertad sexual.

En la lectura de la sentencia el abogado indicó que su patrocinado se había suicidado hacía seis días en el penal, pero el instituto nacional penitenciario no comunico a la corte superior sobre este incidente por ese motivo se leyó la sentencia condenatoria a una persona fallecida.

