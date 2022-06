Dictan 36 meses de prisión preventiva para 13 presuntos integrantes de Los Topos del Oriente

La Jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, Melina Elizabeth Díaz Acosta, declaró fundado en parte el pedido de prisión preventiva por el plazo de 36 meses solicitado por la Fiscalía Contra la Criminalidad, contra los presuntos miembros de la organización criminal Los Topos del Oriente.

La jueza Melina Díaz dictó prisión preventiva contra Emerson Murayari Vásquez, Marden Alomia Arellano, Roy Chota Rodríguez, Edgar Murayari Vásquez, Dick Díaz Puyo, Jhony Panduro Ventura, Oscar Gallardo Huamán, Widmar Pérez Paredes, Alex Huerta Ríos, Mike Murayari Tamani, Newton Victorio Castillo, Mauro Chuquipiondo Ramírez, Ladislao Gonzales Diope y Jhon Meléndez Fasabi por ser presuntos autores del delito de organización criminal y usurpación agravada, la misma que será por el periodo de 36 meses, computados desde el momento que fueron capturados; es decir, desde el día 31 de mayo del 2022 y concluirá el 30 de mayo del 2025.

Así también, dicto comparecencia con restricciones contra Luis Roberto Bartens Ríos, Luis Miguel Ruiz Vicente y Carlos Alberto Sifuentes Pinedo, investigados también por organización criminal y usurpación agravada; cada uno de los procesados deberá cumplir con el pago de una caución económica de dos mil soles dentro de los quince días hábiles.

Además, dispuso que cumplan las siguientes reglas de conducta: No variar el lugar de su domicilio, asistir cada 30 días a la Fiscalía a cargo del caso, a fin de informar sus actividades, prohibido acercarse a los testigos y procesados, están impedidos de salir de la ciudad, sin previa comunicación y posterior autorización del juzgado. Si los imputados no cumplen con las restricciones impuestas, se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva.

Para la Jueza Melina Díaz, la privación de libertad no se encuentra suficientemente justificada para los citados imputados; dado que del análisis de los hechos no se advierte que hayan tenido una intensión premeditada de querer invadir el predio de los agraviados, si bien existe comunicación con ciertos miembros de la organización criminal, pero no se aprecia que hayan premeditado realizar una usurpación directamente; por consiguiente, “no resultaría proporcional imponer a los mismos una medida tan gravosa como la prisión preventiva”, se lee en el fallo judicial.

Asimismo, en cuanto a los otros 13 procesados, se tiene que por la gravedad del delito investigado, existe un peligro latente de que los investigados amenacen a los testigos (víctimas del hurto de vehículos) y oculten información que pueda ser relevante para la investigación.

Para finalizar, señala “existe suficiente fundamento jurídico para que este juzgado concluya de manera favorable al pedido fiscal; analizando los peligros procesales, resulta suficiente para estimar que para el caso de los procesado en mención, si se cumple la prisión preventiva”, concluye la magistrada.

La citada resolución no quedó consentida por haber sido apelada por los investigados y por el representante del Ministerio Público, en el extremo de la comparecencia con restricciones y tendrá que ser fundamentada dentro del plazo de ley.

GABRIELA SÁNCHEZ