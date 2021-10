Fiscalía Anticorrupción Investiga Regidores Purusinos

Muchas veces la falta de conocimiento en temas legales, administrativos y sobre todo al no tener asesoramiento legal, hacen que los regidores o autoridades de un distrito o provincia, cometan faltas y delitos graves, para luego ser denunciados.

Esto es lo que viene pasando en la provincia fronteriza de Purús donde los regidores oficialistas de Leerner Panduro entre ellos Jesús Montes Meléndez, Víctor Manuel Bautista Montes y Martha Montes Meléndez han sido denunciados por la Fiscalía como cómplices del delito de Peculado según el informe N°778 -220 además de ello se adjunta las últimas acciones de los mismos al no suspenderlo en sus funciones, luego de existir una resolución de detención en contra de Leerner Panduro, lejos de hacer lo que manda la ley, al parecer se dejan manipular por los funcionarios y el mismo alcalde desde su cárcel dorada, su domicilio. Pese a estar impedido de hacerlo.

REGIDORES NO FISCALIZAN NADA POR DESCONOCIMIENTO

Jesús Montes Meléndez es de la etnia Madija, Víctor Manuel Bautista Montes es de la etnia Sharanahua y Martha Montes Meléndez es de la etnia Mastanahua todos ellos sin duda son oriundos de la provincia de Purús, no tienen estudios superiores y algunos de ellos no terminaron la secundaria según sus hojas de vida presentadas, desconocen en lo absoluto los procedimientos legales y administrativos a seguir con los hechos suscitados en esta municipalidad desde la detención de su alcalde, convirtiéndose en presa fácil para los funcionarios y el mismo alcalde quienes se resisten a dejar el cargo y la administración de los recursos económicos de este municipio, haciendo que los fiscalizadores se conviertan en sus cómplices de sus actos ilegales.

Según su Reglamento Interno de Concejo Municipal en su artículo 63°, señala que quienes pueden convocar a sesión de concejo extraordinaria es el alcalde o a la solicitud de la tercera parte de sus miembros del concejo (2 regidores pueden convocar a sesión extraordinaria), el alcalde está impedido por mandato judicial por tener detención domiciliaria y lejos de suspenderlo de sus funciones como manda la ley, le permiten seguir gobernando desde su casa convirtiéndose en cómplices de los malos manejos que vienen realizando.

REGIDORES COMETIERON FALTAS Y DELITOS GRAVES

Con fecha 31 de marzo del 2021, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria Virtual Nº 001-2021, sesión de Concejo que tenía como única agenda: La vacancia de los regidores Eliseo Puricho Bardales y Lorenzo Bardales Jijida regidores que denunciaron al alcalde el años pasado y por ello hoy tiene detención, esta solicitud fue presentado por el señor Wilindoro Grandez Flores, identificado con DNI n.º 00191099, finalmente concluyeron con la vacancia del Primer Regidor Eliseo Puricho Bardales. Sin embargo, dicho Acuerdo se llevó a cabo de forma arbitraria e ilegal.

La resolución N.º Quince de fecha 19 de febrero del 2021, expedido por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo impuso mandato de detención domiciliaria por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de Cohecho Activo Genérico, Peculado y Falsedad Ideológica, en agravio del Estado, por el plazo de 09 meses, por:

a) Entregar de dinero a regidores para regularizar su permanencia fuera de la jurisdicción de la provincia de Purús;

b) Ordenar insertar contenido de las actas que simulan sesiones realizadas;

c) Pagar dietas sin sustento legal.

La sesión de concejo llevada a cabo el día 31 de marzo del 2021, ha sido convocada por el detenido alcalde Leerner Panduro Pérez que tiene las siguientes restricciones:

• La prohibición de comunicación con los órganos de prueba personal, testigos y peritos en todas las investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público.

• La prohibición de realizar actividad política directa o indirectamente.

• El pago de una caución económica de S/ 5,000.00 en el plazo de 72 horas de notificada la resolución.

al haber contravenido el mandato judicial, el señor Leerner Panduro Pérez no solo cometió el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 368° del Código Penal, sino que también su actuar es nulo, también se observa la complicidad de los regidores y funcionarios quienes tendrían responsabilidad penal en los delitos de abuso de autoridad, banda criminal organizada y encubrimiento personal porque a sabiendas que cometían hechos ilegales se prestaron para vacar arbitrariamente al Primer Regidor Eliseo Puricho Bardales y al regidor Lorenzo Bardales Jijida no lo vacaron por los mismos fundamentos, demostrando su mala fe en contra de su colega pisoteando los procedimientos y leyes.

Accedimos a la transmisión en vivo realizada por el portal del Informante en Acción de esta sesión de concejo, se conoce que el alcalde de la municipalidad es la persona que preside una sesión de concejo, y en caso de que este no esté el alcalde, es el primer regidor de su lista quien deberá realizar dicha labor de presidir la Sesión de Concejo, y en ninguna parte de la ley se establece que quién preside o modera las Sesiones de Concejo es la Secretaria General, sin embargo, a pesar de ello, ha sido la persona de Nelsia Ramirez López quien presidió y moderó la Sesión Extraordinaria Virtual tal como está registrado en video.

“La prohibición de realizar actividad política directa o indirectamente”, Para Leerner Panduro, vemos que existiendo un mandato judicial el detenido alcalde sigue ejerciendo su cargo político y convocando a una sesión ordinaria de concejo que luego fue cambiada el mismo día a sesión extraordinaria, este hecho se observa en la transmisión, la secretaria general Nelsia Ramírez parece recibir una llamada en plena sesión donde le informaban que tenía que cambiar la denominación de esta sesión de concejo de Ordinaria a Extraordinaria, caso contrario no podrían vacar al Primer Regidor y es así que la Secretaria General se dirige a los miembros del concejo señalando haberse equivocado en la notificación y que esta cambiaría a sesión Extraordinaria, increíblemente vulnerando el reglamento interno de concejo con respecto a las convocatorias y pidió a los regidores votar para cambiar la denominación y así lo hicieron cayendo en grave falta, increíble el desconocimiento de quienes se suponen deben fiscalizar en esta comuna.

UTILIZARON INFORMACIÓN FALSA PARA PEDIR VACANCIA

El pedido de vacancia solicitado contra los regidores se fundamentó en lo siguiente; “Que se ha incumplido con lo dispuesto en el inciso 7) del artículo 22º de la Ley Orgánica de Municipalidades, al no asistir a las Sesiones de Concejo de la Municipalidad Provincial de Purús, estos son: