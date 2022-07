Juez supremo declara infundado requerimiento fiscal de suspensión preventiva de derechos

En Lima, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, luego de un minucioso estudio resolvió declarar fundado solo en parte el requerimiento de comparecencia con restricciones contra los imputados Luis Carlos Arce Córdova, Wilder Moisés Arce Córdova y Nelton Javier Arce Córdova, cuya denuncia fue presentada 30 de octubre de 2018 por diversos hechos presuntamente ilícitos como cohecho, posible tráfico de influencias, talvez organización criminal y el posible enriquecimiento ilícito.

El caso, que es el resultado de discrepancias y pugnas al interior de las instituciones administradoras de justicia, involucra a tres destacados profesionales del Derecho integrantes de una conocida familia ucayalina, que goza de aprecio entre varias generaciones de ciudadanos. Las restricciones son de presentarse ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para sus controles cada treinta días, concurrir a las citaciones de la Fiscalía o el Juzgado correspondiente. También está la prohibición de comunicarse, directa o indirectamente, bajo cualquier medio, forma, lugar, espacio o circunstancia con las personas que poseen la condición de investigado o testigos en el proceso.

Declarar fundada en parte la imposición de prestación de caución económica, según lo siguiente: Luis Carlos Arce Córdova la suma de veinte mil soles, Wilder Moisés Arce Córdova la suma de quince mil soles, Nelton Javier Arce Córdova la suma de diez mil soles. Dicha caución deberá ser pagada en el plazo de 5 días luego de consentida la resolución. Y declaró fundado el requerimiento de impedimento de salida del país contra los imputados Wilder Arce Córdova y Nelton Arce Córdova.

Empero, el tema central en la resolución del juez supremo es que declaró infundado el requerimiento fiscal de suspensión preventiva de derechos para el imputado Wilder Moisés Arce Córdova, es decir, que continuará ejerciendo el cargo que desempeña.

El juez supremo señaló que Wilder Moisés Arce Córdova no tiene sanciones, además la propia Corte Superior de Justicia de Ucayali puede nombrar a otro Juez para realizar la función de control, con lo cual no se percibe una específica modalidad o circunstancia de perturbación y no resultaría proporcional, afectar el derecho al trabajo del imputado por cuanto afectaría su subsistencia y obligaciones dinerarias frente a terceros.

La mesurada y juiciosa resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, es garantía de respeto al debido proceso tratándose de profesionales del Derecho con reputación en la comunidad ucayalina.

JR