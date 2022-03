Presentan Habeas Corpus por papeleta impuesta  

La defensa técnica de un ciudadano interpuso Habeas Corpus al accionar de dos policías y un fiscal porque le impusieron papeleta por conducir sin licencia de conducir, cuando la motocicleta estaba estacionada y lo detuvieron mientras que el fiscal dilató la detención del ciudadano que hacía valer sus derechos.

La defensa técnica de Darwin Giovanny Uribe Quispe interpuso demanda de Habeas Corpus reparador en contra de los policías Katia Ibhet Ricopa Aguirre y William Sotelo Piro y Habeas Corpus traslativo en contra de Néstor Javier Aldana Fiestas en su condición de fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa de Coronel Portillo.

El solicitante refiere que el 16 de febrero de 2022, intervinieron a Darwin Giovanny Uribe Quispe, por no contar con su documento de identidad ni con los documentos de su vehículo menor y los policías al percatarse que el vehículo se encontraba estacionada en la vereda, infringiendo las normas de tránsito y al advertir que el beneficiario no contaba con licencia de conducir, le indicaron que le impondría una papeleta por conducir sin licencia, luego le pidieron que los acompañara al depósito vehicular, hecho que no fue aceptado por el beneficiario, toda vez que, el vehículo se encontraba estacionado y no estaba siendo conducido.

En ese mismo día, en horas de la tarde, el fiscal Aldana Fiestas tomó la declaración de los efectivos policiales para después suspender las diligencias sin un motivo acreditable, generando una detención dilatoria sin tener en cuenta el plazo estrictamente necesario.

Por tal motivo, solicitan se declare fundada la demanda de Habeas Corpus reparador y traslativo.

La jueza Celinda Pizán Ugarte, admitió a trámite la demanda de Habeas Corpus, y en la Primera Sala Penal se realizó la audiencia y el director de debates Córdova Pintado indicó que resolverán en el plazo de ley.

