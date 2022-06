Sala Penal confirma sentencia contra alcalde de Nueva Requena

La mañana del viernes 17 de junio, la Primera Sala Penal de Apelaciones confirmó por unanimidad la sentencia contra el alcalde de Nueva Requena, Gilder Pinedo Pinedo y los exfuncionarios Romi Macedo Tuanama, Marcos Paredes Inga y Pilar Ramírez Pinto, por el delito de negociación incompatible, cuando fue director de la Red Asistencial del Hospital EsSalud de Ucayali durante el periodo 2012 al 2013.

El alcalde de Nueva Requena fue sentenciado a cuatro años de inhabilitación para que ejerza algún cargo público y por el mismo período tendrán que cumplir prisión privativa de libertad suspendida. Los cuatro imputados deberán pagar S/ 50 mil de reparación civil.

Para el Ministerio Público, Gilder Pinedo, cuando era el máximo responsable de EsSalud Ucayali, habría removido al personal de confianza para que éstos respondan a las órdenes que él daría en los procesos de adquisición.

Estas personas habrían sido conocidos del entonces director y durante su gestión, Romi Macedo Tuanama, asumió la Unidad de Adquisiciones; Marco Paredes Inga la Unidad de Admisión y Registros Médicos; Pilar Ramírez Pinto el Área de Logística, en donde se gestionaron y dieron trámite a los requerimientos de servicios médicos, valorizados en más de medio millón de soles y la buena pro al grupo empresarial en el que era accionista su cuñado.

Sin embargo, Pinedo Pinedo, cuestionó la labor fiscal, al señalar por qué no se había incluido en la investigación al administrador de EsSalud, ya que sería su despacho la que dio cumplimiento a la directiva de contrataciones, las cuales no pasaron por su dirección.

SIGUE SIENDO ALCALDE DE NUEVA REQUENA

La Municipalidad de Nueva Requena, a través de un comunicado, informó que en vista a la sentencia emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones, la autoridad edil del distrito, Gilder Pinedo, presentó recurso de casación, la que será evaluada y admitida, a fin de que sea elevada a la máxima jerarquía del Poder Judicial.

“La sentencia condenatoria en contra del médico Gilder Pinedo, aún no se encuentra firme, por no haberse declarado su consentimiento, por lo cual, sigue siendo un ciudadano ejerciendo sus derechos civiles y políticos, no cuenta con impedimento para seguir siendo alcalde de la municipalidad de Nueva Requena”, se lee en el comunicado.

Es decir, hasta que no se resuelva la casación presentada por el investigado Gilmer Pinedo, no recae en la causal de vacancia estipulada en el artículo 22° numeral 6) de la Ley de Municipalidades N° 27972 -no cuenta con sentencia judicial emitida en última instancia por delito doloso, no existe motivo o justificación para el pedido de vacancia por los regidores ante el Concejo Municipal.

GABRIELA SÁNCHEZ