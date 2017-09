El ex candidato a la presidencia de la República Julio Guzmán manifestó estar en contra de un posible otorgamiento de indulto al encarcelado ex presidente Alberto Fujimori por parte del jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski (PPK). “Indulto a Fujimori atenta contra la institucionalidad democrática del país y es una falta de respeto a las víctimas de la dictadura”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, Julio Guzmán calificó al actual gobierno de “lobbista”, al afirmar que el presidente busca “satisfacer sus intereses” a través de esta decisión. “Típica estrategia de un gobierno lobbista.

Tomar decisiones en una mesa, al margen de la ley y para satisfacer sus intereses. No al indulto”, expresó. Cabe resaltar que hace unos días, PPK señaló en una entrevista que el otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori se trataba de un “tema médico”, más no judicial. “Siempre hay cosas en la agenda política en el Perú, todos los días. Por el momento, esto es un tema médico y nada más. No es un tema legal ni judicial”, refirió.