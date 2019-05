Julio Reátegui: Ushñahua gastó 150 mil soles para pagar su candidatura

70

De ser un desprovisto abogado a congresista fujimorista. La gestión de Glider Ushñahua Huasanga como decano del Colegio de Abogados de Ucayali (CAU) en el periodo 2015-2016 tuvo considerables irregularidades en el manejo de los fondos económicos, según la auditoría realizada por dos contadores.

La investigación se inició por la junta directiva que lo reemplazaba. En asamblea general tomaron esta decisión porque existían dudas del mal gasto a las cuentas del colegio.

El resultado 410 mil soles faltantes de las cuentas económicas del CAU e incluso afectaron los montos intangibles, vale decir, dinero destinados para causas sociales de sus miembros. Irregularidades que no podían pasar desapercibidas.

En la administración Ushñahua Huasanga, la cantidad de 250 mil soles fue destinado para revaluación de activos fijos del colegio sin cumplir los requisitos que señala la ley, esto es, el dictamen de un ingeniero civil o arquitecto.

Frente a estos hechos dolosos, la asamblea del CAU hizo la denuncia en la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, en contra del congresista Glider Ushñahua Huasanga, Zoila Silva del Águila y Víctor Dimas García.

El proceso judicial continuó, pero los denunciados trataron de dilatar y los plazos se vencían. “La fiscalía encargada de la investigación optó por archivar el proceso, alegando que no hubo delito”, explica Julio Reátegui Vela, miembro del Colegio de Abogados de Ucayali.

DINERO PARA UN CURUL

De acuerdo a las investigaciones, el dinero presuntamente robado fue utilizado en fiestas, viajes innecesarios, eventos sociales con elevados costos y un pago exorbitante a un partido político.

“Estoy seguro y convencido que gastó 150 mil soles para pagar su candidatura al Congreso de la República en el año 2016. No cabe ninguna duda de que Fuerza Popular exigió y cobró para ponerle como candidato”, sentencia Reátegui Vela.

¿Por qué fue elegido decano? La respuesta es simple. Reátegui comenta que en su momento hubo un grupo de abogados que se oponían a los candidatos foráneos para la decanatura del CAU.

“Por lo tanto, buscaron a un abogado pucallpino y él fue decano. Con estos resultados en vez de buscar a un buen candidato se eligió a un pícaro que salió apropiándose de los fondos del colegio”, dice Reátegui.

FALSO INTERÉS

“Llegué a la conclusión, si el Colegio de Abogados de Ucayali no sirve ni para defender sus propios intereses ¡Para qué puede servir!”, con esta frase Julio Reátegui Vela describe a la gestión de Luper García Sandoval en el CAU.

Sus palabras se sustentan por la revisión del expediente. Menciona que la denuncia está a la espera que sea elevada a la Fiscalía Penal Superior por el recurso de queja interpuesta por el colegio de abogados.

“A mi juicio, el actual decano Luper García no hace nada, no ha movido ningún dedo ni ha presentado recurso. No hay nada, más que el escrito de apelación”, señala Reátegui y parafrasea que García tiene falso interés y falso espíritu de cuerpo.

PROCESO PERDIDO

“Yo le doy por perdido este proceso”, determina Reátegui porque en enero de este año interpusieron el recurso de queja y no tiene indicios que el expediente ha sido elevado al fiscal superior.

El CAU se encuentra indefenso. Reátegui Vela cuenta que escuchó a García Sandoval decir que sancionará a los abogados involucrados en presuntas invasiones de terrenos.

“Me pregunto si el colegio de abogados con su actual junta directiva no sirve ni para sancionar a un exdecano que se apropió de 410 mil soles de los fondos, menos va querer hacer con otros que cometieron faltas”, concluye Reátegui.