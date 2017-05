Juzgado de Familia enseña sus derechos a escolares

Compartir

Como parte de la campaña de prevención en temas de Violencia Familiar, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia iniciada por el Primer Juzgado de Familia de la Corte Suprema de Justicia de Ucayali, visitó a los estudiantes del primero de secundaria del Colegio Guadalupe con una activa participación de los mismos. En esta charla que duró más de una hora y media, el juez Jonatan Basagoitia, deja las formalidades de lado y sin sacos ni medallas se sienta frente a los estudiantes para hablarles de sus derechos, de las cosas que no por ser niños o adolescentes pueden pasar por alto como el hecho de realizar una denuncia. “Es el sector donde debemos priorizar cualquier tema de prevención; pero, se tiene que hablar en un lenguaje claro y accesible, no como un abogado o un juez. Decirles estos son tus derechos, esto tienes que hacer, aquí tienes que recurrir, hay cosas que no se pueden callar, las personas tenemos derecho a recurrir a cualquier au toridad no importa que sea niño o adolescente tenemos el derecho de ser escuchados” señaló el magistrado. Todo esto amparado en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y de la Constitución que claramente señalan que un niño y adolescente no puede ser tratado como un adulto, sobre la respuesta de los estudiantes el juez Basagoitia dijo “Es muy linda, algunas preguntas son realmente interesantes”. Entre estas preguntas resaltan, por ejemplo, “¿Qué están haciendo las autoridades por nosotros?”, “¿A dónde tengo que recurrir?”, “¿Todas las denuncias son gratuitas?” o “¿Qué ocurre si es una autoridad quien me maltrata?” enfocada por los propios escolares a profesores y efectivos policiales en base a sus vivencias propias. Para la semana entrante, el Juzgado de Familia tiene programada visitas a los colegios Comercio e Inmaculada. Si es que la institución educativa a la que usted o sus hijos pertenecen desea contar con estas charlas preventivas que son totalmente gratuitas, solo es necesario apersonarse al juzgado para coordinar fechas. Acciones como estas que no cuestan ni un sol al Estado pueden generar pequeños grandes cambios. Es en esta etapa formativa que se puede for mar mejores ciudadanos, ya no cuando son adultos completamente formados o deformados. Las ofi cinas del Juzgado de Familia están ubicadas a espaldas del Mercado 3 en el Jirón Sánchez Cerro 250. FERNANDO GONZÁLEZ POLAR