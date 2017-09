El congresista de Fuerza Popular Kenji Fujimori criticó que su bancada ataque de “manera innecesaria” al gobierno e indicó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no es el enemigo, sino las personas que tienen ideas radicales.

Agregó que la política de su padre, el encarcelado ex jefe de Estado Alberto Fujimori, es la de “tender puentes”. “Algo que hacen [desde Fuerza Popular] es atacar de manera innecesaria al gobierno, el presidente Kuczynski no es el enemigo, el enemigo son estas personas con ideas radicales”, manifestó en el programa de televisión “Cuarto Poder”.

Fujimori Higuchi afirmó que le ha sugerido a su bancada que se debe optar por el diálogo. También aclaró que no está en sus planes dejar Fuerza Popular y trasladarse a la bancada de Peruanos por el Kambio, a pesar de la cercanía que tiene con el mandatario.

Sobre el segundo proceso disciplinario que le abrió su agrupación, el menor de los hermanos Fujimori Higuchi dijo sentirse sorprendido por esta decisión. Kenji Fujimori cuestionó que lo quieran “sacar de una patada”, cuando él contribuyo con la constitución de la organización recolectando 800.000 firmas. “Voy a luchar para quedarme en casa, voy a atrincherarme, yo he conseguido 800 mil firmas para constituir Fuerza Popular, he ayudado a constituir los comités en todo el país y que de repente me quieran sacar de una patada, no pues”, refirió. Al ser consultado sobre las críticas que ha recibido de algunos integrantes de su bancada, como Daniel Salaverry y Lourdes Alcorta, Fujimori Higuchi indicó que son estas personas, las que se deben ir de Fuerza Popular, porque “nunca se han atrevido” a ir a visitar “al líder fundador”.

Agregó que el actual presidente del Congreso, Luis Galarreta, tampoco ha ido a ver su padre ni cuando este se encontraba internado en una clínica local por complicaciones cardíacas. El parlamentario reiteró su pedido para que Ana Vega y Pier Figari- asesores de su hermana, Keiko Fujimori- den un paso al costado del partido naranja. Sostuvo que son ellos, los que mantienen a la ex candidata presidencial secuestrada. Kenji Fujimori también indicó que si su partido decide expulsarlo, él acudirá a todas las instancias legales. “Apelaré a todas las instancias legales, en el Congreso anterior, Martha Chávez y muchos votaban en contra de la bancada y nunca se les abrió un proceso disciplinario.

En el Congreso actual hemos tenido el caso de un congresista que ha llegado en estado etílico y nunca se le ha abierto proceso disciplinario. Y a mí de frente a comité de disciplina en dos ocasiones”, criticó. Kenji Fujimori, además, opinó que las bases de Fuerza Popular son las que decidirán quién será el próximo candidato presidencial de su partido. “Opino que todavía quedan 4 años para decidir [quién será el candidato]”, expresó.

El indulto a su padre En otro momento, el congresista Kenji Fujimori calificó de “infundados”, los “miedos” que tienen ciertas personas de que su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, retorne a la actividad política, si es que recibe el indulto humanitario de parte de Kuczynski. “Algunos dicen y creen que Alberto Fujimori va a continuar haciendo política, esos son miedos infundados. Mi padre es una persona de casi 80 años. Está 12 años en prisión. Obviamente, lo que va a querer hacer es recuperar el tiempo perdido, viajar con sus nietas pasar el tiempo con ellas”, acotó.