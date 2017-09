Han pasado 10 días desde la masacre de Alto Rayal en la que seis campesinos que llegaron con la promesa de tierras para perdieron sus vidas a punta de machetazos y disparos. Los seis cuerpos que fueron hallados en la quebrada Motelillo tenían un sabor a recuerdo y es que, irónicamente el mismo día de la masacre de Alto Rayal se cumplían tres años de la masacre de Saweto en la que madereros ilegales asesinaron a cuatro ashánincas. Para hablar sobre esta perturbadora situación, Diario Ímpetu contactó al consejero regional Rómulo Javier Bonilla Pomachari quien no dudó en expresar su postura y responsabilizar directamente al gobernador regional y al director regional de agricultura por lo que calificó como un “mal manejo”. Sobre la masacre declaró “Nos hemos quedado conmocionados al saber que esto se ha dado por un enfrentamiento por tierras (…) en esa zona hay alta conflictividad social desde que la empresa palmicultora Plantaciones Pucallpa y Plantaciones Ucayali (hoy Ochosur S.A.C.) ingresaron a la zona a desbrozar bosques primarios y después tratando de imponer el monocultivo de la palma aceitera a sangre y fuego”. Bonilla Pomachari también declaró “Las muertes son por el mal manejo que viene haciendo el gobernador regional a través de la dirección Regional de Agricultura. Por eso yo a ellos los sindico directamente como responsables de las muertes que están ocurriendo en la zona del Alto Rayal, en la quebrada de Motelillo” Luego de lo acontecido, para el consejero regional, el panorama no es nada esperanzador. Sobre lo que puede ocurrir más adelante señaló “Lo que está ocurriendo es otro escenario promovido directamente por el gobernador regional Manuel Gambini Rupay a través de la dirección regional de agricultura donde está el señor Isaac Huamán donde” y amplió “están promoviendo la creación de una central regional con el propósito de hacer una invasión masiva a los bosques de producción permanente y de ahí buscar su formalización. Lo que ellos quieren es destruir la Amazonía”. Cuando se le preguntó sobre qué es lo que ocasionaría la realización de la hipótesis que maneja el consejero, señaló “Ocasionará más muertes, más enfrentamientos; no solamente en el Alto Rayal sino en la zona de Atalaya, en el Alto y Bajo Ucayali, en toda la amazonia porque lo que está haciendo el director regional de agricultura es un mal precedente. El gobernador regional tiene que destituir inmediatamente a este señor. No podemos permitir que se siga impulsando la destrucción masiva de nuestros bosques”. Comentó también que desde el Consejo Regional vienen trabajando en el ordenamiento territorial así como la zonificación económica y ecológica para delimitar qué terrenos tienen aptitud agrícola ya que según el consejero Bonilla los cultivos promocionados no estarían dando resultados óptimos. Al respecto, Bonilla Pomachari dijo “Producimos 800 kilos por hectárea de cacao cuando para que sea rentable para el agricultor debe producir de 3 mil a 4 mil kilos. Lo mismo con la palma que produce de 10 a 12 toneladas por hectárea cuando para ser rentable debe producir de 25 toneladas para arriba”. Terminando las declaraciones advertimos de lo duras de sus declaraciones al consejero quien reveló “Todos los hechos que yo siempre he expresado tienen base. Tengo en reserva un audio con un video completo donde el señor Isaac Huamán insta a la violencia en contra de las autoridades como la fiscalía del medio ambiente, contra la policía, insta a la violencia, a actuar de forma ilegal en defensa de la justicia de la tierra, como pomposamente le gusta hablar a este señor”. El consejero regional señaló que tiene más material respeto a este caso que revelará oportunamente en el Congreso de la República a donde lo habrían invitado. La política no le va a devolver la vida a ninguno de los seis campesinos que llegaron por el ‘sueño ucayalino’ de poder trabajar una tierra para vivir; pero, la política podría evitar que más campesinos que vienen luchando por ese ‘sueño ucayalino’ no terminen asesinados flotando en alguna quebrada a cientos de kilómetros de casa.