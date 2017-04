La última declaración de Velásquez Portocarrero

Compartir

tweet



Minutos antes de ingresar a la lectura de la sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, Jorge Velásquez Portocarrero respondió algunas preguntas de los periodistas reunidos por el suceso judicial del año. El expresidente opinó sobre su sentencia y respondió duramente a temas como la supuesta amistad con el abogado Leveau o la vox populi de su inasistencia a la lectura fi nal de la sentencia. Inició sus declaraciones diciendo “Yo espero que los medios de comunicación puedan dar cuenta a nivel nacional que aquí no hay un presidente que corre, aquí hay un expresidente que ha recibido una condena cuya sentencia no tiene elementos de juicio para sostener la condena y que den cuenta que alquiler, no por un robo, nosotros no hemos robado nada al Estado”. Amplió “Lastimosamente hay un video en el que han expuesto diciendo que yo he manifestado que Lizandro Leveau era mi amigo. Esta es una sentencia injusta. Yo vengo acá, no sé lo que va a pasar, pero, vengo acá con responsabilidad. No le voy a avergonzar a Ucayali. Le di mucho trabajo, le di mucho desarrollo, trabajé mucho por nuestra región y lo he hecho con cariño. No hay una prueba que ordene que yo haya tenido participación, ninguna dirección, ninguna orden verbal, ningún documento. Solo me sentenció el juez porque he fi rmado la resolución que modifi ca el Plan Anual de Contrataciones. Es una resolución que todos los titulares de una entidad pública tienen que fi rmar” Al preguntarle por sobre la supuesta amistad con Lizandro Leveau respondió “Nunca ha sido mi amigo. Mi amigo es aquella persona que yo dejo mis hijos en su casa, que va a comer a mi casa, que yo voy a comer en la suya. Que nos hagamos salud con un vaso de cerveza o un vino, que estemos en Nochebuena. Ese es un amigo, que yo esté en su cumpleaños o él en el mío. Lizandro Leveau nunca fue mi amigo, nunca ha sido mi amigo y no va a serlo” Se dirigió a la prensa diciendo “Yo quisiera que uno de ustedes diga, si estaría en mis zapatos ¿Estaría aquí parado frente a la prensa? Muchos no estarían. Yo sí estoy. Yo construyo el honor de mis hijos con mi trabajo, con mi transparencia. No les van a ver a mis hijos con plata, con dinero nunca. Les van a ver con humildad trabajando, como yo he salido adelante”. Sobre si es una responsabilidad política la que asumió al presentarse dijo “Claro, es una responsabilidad política y yo asumo mis responsabilidades. Aquí estoy y nos vamos a enfrentar. Los vocales que resuelvan como ellos consideran pertinente. Si me es adversa la sentencia tengo el recurso de casación. Si me es favorable, el que va a pedir casación es el fi scal. Esas son las reglas del juego, el Poder Judicial representa la justicia y aquí se viene a reclamar justicia”. Respondiendo a todos aquellos que dudaban de su presencia durante la lectura de sentencia dijo “Quienes me conocen saben que no es así, yo siempre honro mis compromisos. Cuando he dicho que voy a hacer un colegio o una pista, siempre lo hemos hecho. Hemos cumplido con nuestros compromisos. Ahí está el hospital, ahí está el malecón de Yarinacocha, ahí están todas las miles de fuentes de trabajo que hemos generado y hemos trabajado para la región” Con un ‘Gracias’ terminaría la que fuera la última rueda de prensa que concedió en libertad el expresidente regional Jorge Velásquez Portocarrero quien fue, la tarde de ayer, ingresado al centro penitenciario del kilómetro 12 de la ciudad de Pucallpa para iniciar con la condena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva que le ratifi caron. FERNANDO GONZÁLEZ POLAR