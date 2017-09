Luego de la inauguración del Cacao Center en las instalaciones de la Dirección Regional de Agricultura, Diario Ímpetu entrevistó al gobernador regional Manuel Gambini sobre cuatro temas de coyuntura regional.

Primero por los cuestionados títulos de propiedad a dos de sus hermanos, luego de la sonada carta que el vicegobernador regional Mariano Rebaza le remitió, sobre el ‘maquillaje’ de la avenida Centenario y finalmente sobre el presupuesto 2018.

HERMANOS En los últimos días, el gobernador fue cuestionado por la titulación y el posterior retiro de su firma electrónica en los títulos de propiedad de sus hermanos en la provincia de Padre Abad, al respecto dijo “Las tierras pertenecen a mis hermanos hace más de 20 años, hace 10 sembraron palma y en el año 2012 el Gobierno Regional de Ucayali, a través de la Dirección Regional de Agricultura firman un convenio con DEVIDA para la titulación en la provincia de Padre Abad, en esa época no llega a titularse las propiedades de Peter Gambini y Wilder Gambini por problemas con los linderos que se solucionaron”.

Así mismo señaló “Este proceso de titulación viene en el marco de la ley desde ese entonces ya para su culminación en mi gestión. Como ya se vencía el convenio de titulación se tituló a las 200 familias que no pudieron hacerlo por temas de linderos que subsanaron el problema.

En ese paquete salen titulados mis hermanos Wilder y Peter. Todo se ha hecho en el marco de la norma, no hay nada que objetar, nosotros hemos revisado bien que no haya problemas. Sobre sus motivos afirmó “Yo he retirado mi firma electrónica por ética, para que mañana más tarde no digan estos charlatanes que me paran molestando que Manuel Gambini tituló a sus hermanos.

Al retirar mi firma este acto administrativo queda listo para la firma del próximo presidente regional y el próximo director regional de Agricultura en el 2019. Ellos firman y mis hermanos recaban su título”. Añadió “Solo por ética he retirado mi firma para que estos señores no estén molestando porque argumentan, calumnian, difaman, dicen lo que les da la santa gana porque les dan tribuna en medios de comunicación. No es un error mío ni de la dirección regional de agricultura”.

LA CARTA Sobre la carta que le remitió Mariano Rebaza y su difusión dijo “Él debe haber publicado porque la carta privada que me entregó yo la tengo, no le he entregado a nadie porque no tiene registro. La copia que le queda a él tiene el registro.

Él habrá decidido publicarlo, tendrá sus razones. Después de recibir la carta hemos quedado para sentarnos y conversar, tiene algunas sugerencias que me ha hecho llegar”. Sobre los cambios de funcionarios realizados por el vicegobernador, Gambini dijo “En el caso del titular de la producción se pelearon y en mi ausencia lo cambió, a la directora regional de trabajo la cambió, al director de energía y minas también sugirió y lo cambió; en este próximo viaja quizá iba a cambiar a alguien así que yo le dije ‘no se puede parar en esto. Nosotros necesitamos tener estabilidad, al funcionario no se le puede tener con amenazas” afirmó.

Sobre la sugerencia de cambio de Abel Alva Ochoa y de Luis Briceño Jara señaló “hay que tomar las sugerencias, hay que evaluar si ameritan las cosas hacerlo y si no, igual continuamos trabajando”. Si es que cada viaje es un cambio de funcionarios, preguntamos qué acciones se ha tomado al respecto sobre lo que dijo “Hemos hablado. Lo que pasa es que cuando un director no le cae bien, se enoja.

Eso es lo que pasó con exdirector regional de Educación Vásquez Valera, en un viaje pasó algo que incomodó al exdirector y como no cae en juegos renunció, era un director que

estaba trabajando. Siempre dialogo con el doctor Mariano que hay que consensuar, de repente para él está mal; pero, para mí está ayudando”. Y añadió “En la gestión debemos ser recíprocos también con la gente que se pone la camiseta. Vamos a seguir hablando, aún nos queda más de un año.

Lo más importante son los resultados el profesor Abel (Alva Ochoa) está dos o tres semanas y está tratando de cumplir nuestra directiva de mejorar los indicadores de la región”.

NO ES MAQUILLAJE Sobre las capas de enlucido que se viene aplicando en las vías auxiliares de la avenida Centenario dijo “nosotros tenemos una cantidad de observaciones que en estos momentos la empresa constructora está levantando.

Algunos dicen que están maquillándola porque en algunas partes, algunas bermas, algunas construcciones que no se han hecho en esta obra se están reconstruyendo”. Asimismo señaló “Las vías alternas están reparándolas como se tiene que cumplir para el proceso de construcción en los próximos 15 días o un mes más deben terminarlo para poder recibir y dejar en óptimas condiciones esta vía.

No es maquillaje, lo que pasa es que algunos tramos que se le han observado dicen que se le está maquillando, como con algunas bermas existentes que también tienen que mejorarlo por lo que parece que lo estuvieran maquillando” finalizó.

Presupuesto 2018.EL gobernador respondió también ante la situación expuesta por el congresista Tubino en nuestra edición del pasado jueves, al respecto dijo “Este es el momento que tenemos que discutir el presupuesto del año 2018.

Nosotros al congresista Tubino hemos presentado un paquete por 700 millones de soles con los expedientes técnicos listos para su ejecución de los cuales ya se nos aprobó los 200 millones del asfaltado de la carretera Neshuya Curimaná.

De esos fondos ya nos han transferido 25 millones de soles”. Añadió “De los 500 millones de soles salen el presupuesto del instituto superior bilingüe pedagógico de Yarinacocha, más de 60 colegios en toda la región Ucayali, las carreteras, las pistas, los proyectos productivos, la adquisición de nuevas máquinas para la Dirección Regional de Transportes”.

Finalmente hizo una exhortación a las autoridades locales de la región “El congresista Tubino, el congresista Ushñahua nos tienen que ayudar, hoy es el momento de discutir el presupuesto para la región. El momento que los alcaldes presenten sus proyectos para poder luchar, pelear y conseguir más fondos para el año 2018.

La unidad es importante, algunos alcaldes no entienden el llamado que nosotros hacemos. Algunos alcaldes de Pucallpa se dan de lo máximo, los sabelotodo. De trabajar en forma articulada entre los alcaldes, el gobernador y los congresistas hacer una fuerza común en los ministerios funciona, individualmente es un poco complicado hacer las gestiones”.