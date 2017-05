El consejero regional de Atalaya, William Quinto Arce, se pronunció sobre la obra Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Establecimiento de Salud del Ámbito de Infl uencia de Atalaya – Región Ucayali, e informó que la obra se encontraba paralizada desde el mes de febrero. Sin embargo, indicó tener conocimiento que el Gobierno Regional de Ucayali y la empresa constructora Consorcio Atalaya, tras un proceso de arbitraje interpuesto, llegaron a una conciliación estableciéndose un plazo de 50 días para que culmine la ejecución. El consejero refi rió que solicitará el acta de concilia ción donde certifi ca el mutuo acuerdo al que llegaron ambas partes, que daba lugar además que los trabajos se reinicien desde el lunes 8 de mayo, información que constatará al retornar a su provincia. “Voy a solicitar la documentación para verifi car si es cierto lo que informó a los congresistas de la República, el gobernador”. Aseguró también que a la fecha pese a reportarse un retraso, la obra se encuentra avanzada en un 94 % aproximadamente, y la empresa realiza los trabajados de acabados. “Eso es lo que hemos visto en la inspección que se hizo. Pero lo que extraña es que la obra estaba aparentemente paralizada, eso indicaba en la medida cautelar y los procesos de arbitraje, pero hemos comprobado que la empresa seguía trabajando a puertas cerradas, pero técnicamente desde febrero del presente año está paralizada. Supongo que lo hicieron para ganar tiempo, porque ellos siguieron avanzando”. Lo que solicitó al ejecu tivo regional es que no se generen trabas para que la obra sea culminada, y de no ser así los procesos la retrasa rán más y puede quedar paralizada por un buen tiempo y quedar como un elefante blanco. Por otro lado, señaló que los equipos médicos que comprende la ejecución de la obra ya llegaron a Atalaya, pero no pueden ser recepcionados porque la obra no ha culminado. El