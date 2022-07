¨Es necesario procurar mayor oferta educativa para jóvenes ucayalinos¨

Reelecto vocero de Acción Popular hace mea culpa del año de gestión saliente. “No soy el mejor congresista, tampoco el peor”, sostiene. Apuesta por lograr la Hidrovía Amazónica y subraya que modificatoria de ley del FOCAM significa ingresos por 100 millones de soles adicionales al presupuesto de la región Ucayali. Añade que Pedro Castillo “es un mitómano”.

Hugo Enrique Alejos

El lunes por la noche, la bancada de Acción Popular (AP), partido fundado por Fernando Belaunde, eligió por vez consecutiva al legislador por Ucayali, Elvis Vergara Mendoza, como vocero titular. El parlamentario se impuso por amplia ventaja a pesar de cuestionamientos ocurridos durante el primer año de este Congreso. Ímpetu llegó a la sede del legislativo y recogió la primera entrevista de Vergara a un medio, luego que la bancada anunciara que repetirá el plato de vocero. El legislador deberá equilibrar la conducción de un complejo grupo parlamentario y la gestión como padre de la patria de los ucayalinos.

¿Como califica este año de gestión del Parlamento?

Este Congreso ha actuado en su mayoría en una posición más de contienda y confrontación que constructivamente. En parte es porque en el Ejecutivo tenemos a alguien que no sabe consensuar y comete errores que restan, aún más, la credibilidad de su gestión. Por otro lado, en el Congreso ha habido un clima de polarización. Hoy estamos a puertas del inicio de una nueva gestión, con una nueva Mesa Directiva, y hay la esperanza de que haya un clima más de concertación.

¿Esto es responsabilidad de su correligionaria María del Carmen Alva?

En parte es responsabilidad de Maricarmen Alva, no ha sido una presidenta muy equilibrada, no ha estado a la altura en temas de concertación.

¿Por qué fue reelegido?

Considero que la confianza de los correligionarios es en reconocimiento a las condiciones que he podido hacer notar para llegar a consensos dentro de una bancada bastante difícil. Por un lado hay legisladores como Maricarmen Alva con una posición dada hacia un sector y tenemos a otros congresistas de provincias abiertamente apostados hacia otro sector, por lo que llegar a consensos ha sido muy difícil.

¿En ese sector de la presidenta Alva están exparlamentarios como Vitocho, que han criticado su reelección?

De hecho, Víctor Andrés siempre ha estado de espaldas al Perú real. Para muchos dirigentes políticos, mal llamados líderes, de antaño y recientes, el Perú es Lima y por lo tanto si Lima está bien, el Perú está bien. Hoy ha llegado un cambio, un sector importante, el 90% de la bancada somos gente de provincia que hemos salido de sectores no acomodados, entonces es natural una confrontación de ideas. No solo es un recambio generacional, sino de lineamiento político, sin cambiar la doctrina.

¿Cuál es su relación con la dirigencia actual?, usted criticó en su momento a la anterior…

Yo no he criticado a la anterior dirigencia, porque no había dirigencia. Había un grupo de correligionarios muy reducido que se auto proclamó. Tenían una línea como la de quienes han dirigido el partido desde su cómodo escritorio en La Molina o San Borja. Actualmente la dirigencia tiene dos cualidades interesantes, primero que casi toda la dirigencia es de provincia y luego, que muchos, incluido el secretario general, son gente joven. Se va a oxigenar la forma de hacer política.

¿Cuál es su actual relación con el Ejecutivo? ¿Cree que hubo demasiada cercanía?

Debo reconocer este error y asumir que estuvo mal, no es que haya habido un acercamiento al Ejecutivo sino que se apostó por darle sostenibilidad e imparcialidad a las labores de la bancada para con el gobierno. El extremo de ello fue confiar en las palabras del presidente, de quien hoy por hoy se sabe que es un mentiroso, un mitómano, que no ha asumido con madurez y responsabilidad el cargo que el pueblo le encomendó.

¿Qué espera del presidente Castillo en su mensaje por Fiestas Patrias?

No quiero ser pesimista pero no espero nada, quisiéramos que enmiende, que no haga promesas torpes y no siga sumando a la crisis política. Esperemos, pues, que se aclaren los hechos de corrupción que presuntamente lo involucran a él y el país tenga mayor tranquilidad. Sinceramente no creo que el presidente termine su mandato.

¿Cree que el presidente va a renunciar?

Yo dudo que renuncie y no creo que este Congreso lo vaya a vacar, no porque no se lo merezca, sino porque no se llegará al consenso. La moción de vacancia ha sido prostituida, corresponde un procedimiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ese es el trámite regular. Esto terminará con una suspensión o una destitución, si se comprueban los actos que se le atribuyen.

¿Cuál ha sido su mejor gestión en favor de Ucayali?

El mejor resultado es la modificatoria de la ley del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (Focam), que traerán cerca de 100 millones adicionales al presupuesto de la región, que no solo recibe el Gobierno Regional, sino también las municipalidades y universidades.

Sobre las universidades justamente, hoy hubo una manifestación de jóvenes que exigen se amplíe el número de vacantes para diferentes carreras.

Honestamente, recién he tomado conocimiento de esto, sin embargo, sé que la demanda es amplia y es necesaria mayor oferta educativa para los jóvenes ucayalinos.

¿Qué pendientes tiene con la región?

Hay muchos pendientes, por ejemplo la modificación de la Ley Forestal en favor de agricultores que están sobre supuestas áreas forestales y que necesitan tener títulos para poder acceder a créditos. Estamos preparando un proyecto al respecto, asimismo, que se retome el proyecto de la Hidrovía Amazónica, que abriría al Perú las puertas del Atlántico a través del río Ucayali. Es una inversión enorme.

¿Por qué no se ejecutaron?

Nos han distraído los problemas por enfrentarnos y lidiar con la clase política tradicional de quien sufrimos varios golpes.

¿Cuál es su expectativa para su gestión?

Creo, y lo dije en otro espacio de comunicación, que siempre hay una siguiente oportunidad para hacer mejor las cosas. Primero el partido me expulsa, ahora soy dirigente. Mi bancada y el Congreso me estigmatizaron por el tema “Niños”, ahora me renuevan la confianza, lo mismo va a pasar en el Poder Judicial, no van a encontrar nada. No creo que sea el mejor congresista, pero tampoco creo ser el peor.