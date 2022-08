Actriz pucallpina desfila en alfombra roja en Brasil

Firme y decidida a todo, así se describe Luz Almendra Pinedo, la joven pucallpina de 21 años, que desfiló orgullosa en la alfombra roja en el Festival de Cine de Gramado 2022, la mayor fiesta de la industria fílmica en Brasil.

A más de un año de interpretar su papel protagónico como Reyna, en el largometraje peruano “La Pampa”, dirigida y escrita por Dorian Fernández Moris, recibió elogios no solo de los presentes, sino también de sus seguidores a quienes considera como un gran impulso para seguir desarrollando su camino como actriz. Desde la ciudad de Gramado, Brasil, concedió una entrevista a diario Ímpetu.

¿Cuándo descubriste tu vocación como actriz?

Desde pequeña realicé participaciones en eventos interescolares ya a los 17 años participé en talleres de teatro, pero vi que en la ciudad no había la costumbre de consumir arte y teatro en los eventos, por eso es que paralicé por un tiempo todo esto de la actuación y comencé a estudiar Farmacia, pero caí enferma por el Covid-19 y ya no pude seguir estudiando, terminaba de recuperarme cuando me enteré lo del casting para la “Pampa”, postulé y quedé con el papel de Reyna, desde ahí supe que quería ser actriz definitivamente.

¿Cuáles fueron tus desafíos al interpretar el papel de Reyna?

Fue gran responsabilidad, lo digo porque era un papel muy complejo, aparte del drama que envuelve toda la historia que como sabemos está basado en un caso real, este personaje era todo lo contrario a mí, yo soy alegre, sociable y sonriente, pero ella estaba triste todo el tiempo, sufría y era razonable porque fue víctima de constantes abusos y maltratos.

Además, gracias a la ayuda de los profesionales fue que pude sentir mayor confianza e interpretar bien el papel, ellos siempre me trataban con respecto y no solo en el set de grabación, son unos capos.

¿Cuándo piensas mejorar cómo actriz?

Quiero seguir estudiando en una escuela de actuación en la capital, para poder ser ejemplo y servir de inspiración para muchos jóvenes, me llegan algunos mensajes en las redes sociales de personas que me felicitan, otros desean ser como yo, leer eso realmente me sube el ánimo y las ganas de crecer, es por eso que quiero seguir preparándome, sé que soy buena pero todavía me falta mejorar.

¿Cómo te imaginas a en los próximos años?

Haciendo más largometrajes, como protagonista en películas extranjeras, suena un sueño ahora, pero sé que lo logaré, sé que mi talento y el apoyo que tengo me llevará muy lejos, ser firme y decidida son mis mayores fortalezas.

Además, deseo mejorar en el canto, estudiar, aprender otros idiomas, y formar mi propio elenco de show infantil porque también es a lo que me dedico en tiempos libres.

¿Qué mensaje darías a los jóvenes que tienen miedo y dudas sobre la actuación?

Qué ahorren (risa), lo digo porque si no recibes el apoyo de tus padres y demás familiares, puedes invertirlo en tus estudios para especializarte, si piensas que no puedes y a la vez no recibes apoyo, te desanimas fácilmente, por eso, tengas o no apoyo debes seguir adelante, aprovechar la mínima oportunidad que se te presente, tengan pasión, amor por lo que hacen y verán que las mejores cosas llegan cuando menos te lo imaginas.

“La Pampa”, disputará el premio a la mejor película extranjera en el Festival de Cine de Gramado. La edición reúne un total de 50 producciones seleccionadas entre más de mil largometrajes y cortometrajes nacionales y extranjeros inscritos para el festival que se realizará hasta el 20 de agosto.

STEPHANY MASABEL