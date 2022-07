Emprendedora de arte Shipibo logró primer puesto en concurso nacional

Sadith Silvano Inuma (33), nacida en la comunidad de Paoyhan en la provincia de Ucayali, emprendedora y una de las mayores exponentes del arte Shipibo Konibo en el país, destacó una vez más por su talento, pero esta vez en las pasarelas tras ganar el primer puesto en el concurso nacional Primer Tinkuy 2022.

Dicho concurso fue desarrollado el último 26 de julio en el Centro Cultural de San Marcos en Lima, contó con la participación de diecisiete competidoras de diferentes regiones, entre las cuales Sadith logró destacar y coronarse como “Sipas Nacional” Embajadora Cultural 2022. Nos comparte su experiencia a través de Ímpetu.

¿Cómo viste la competencia?

Estuvo muy reñida, estaba nerviosa porque es la primera vez que participo de este tipo de concursos, en esta oportunidad el conocimiento sobre mi cultura ayudó mucho, ya que fue lo que destaqué en todas mis presentaciones y creo que eso es lo que convenció al público y al jurado, mi talento, seguridad, además mi madre estuvo apoyándome, todo eso me reconfortó.

¿En qué consistía el concurso?

El concurso general consistía de cuatro desfiles, cada uno con diferentes vestimentas y demostraciones artísticas, dancé y realicé el canto Mashá, que expresa toda mi cultura y costumbres ancestrales. El evento inició a las 10 de la mañana hasta las ocho de la noche, fue casi todo un día entero, fue cansado, pero a la vez estaba contenta de ser partícipe, por eso di todo de mí.

¿Cómo te sientes con este nuevo logro?

Muy feliz, la verdad desde un inicio estuve segura de lo que soy y puedo demostrar, además tuve un gran asesor que fue el maestro Juan Ríos, él me preparó y me ayudó a debutar en este tipo de eventos, estoy orgullosa de mí por asumir este nuevo reto y de hacerlo representando a Ucayali, pese a vivir en la capital, nunca perdí ni perderé esa identidad, donde piso comparto mi cultura y conocimientos.

¿Qué mensaje le darías a las mujeres y hombres nativos que en algún momento se sintieron limitados?

Nací en un hogar humilde en una comunidad nativa, tengo 33 años y dos hijos, hasta ahora nunca me sentí incapaz de lograr algo, puede que no todos tengamos las mismas oportunidades, pero yo creo que cada uno se las crea, me miro y pienso que jamás imaginé llegar tan alto y, aún, así deseo lograr más. Yo y mi hermana Olinda, estamos empujando el nombre de nuestra comunidad, pese a la precariedad hacemos valer nuestra cultura con los conocimientos de nuestros ancestros, jamás nos avergonzamos de nuestro origen, por el contrario, llevamos con orgullo el nombre de nuestra comunidad a todos lados. Hay veces que desconocemos ciertas cosas, pero la vida es para seguir avanzando, aprendiendo y creciendo, no nos limitemos con lo que ya sabemos ni creemos.

¿Qué otras metas quieres lograr en unos años?

Siempre traté de prepárame, de ser profesional, me gustaría terminar mi carrera de derecho, para defender mi comunidad de todas esas calamidades que pasan mis hermanas nativas, además quiero compartir todos mis conocimientos a los jóvenes para cambiarles la mentalidad. También quiero seguir creciendo como artista, ya me gané un espacio en Lima, pero me falta llegar a medios internacionales, gracias a Dios ya tengo una nueva oportunidad, fui seleccionada para participar de una actividad con la embajada de Estados Unidos, el 10 de septiembre estaremos un conjunto de cinco artistas para pintar un mural por el Mes de la Herencia Hispana durante tres días.

STEPHANY MASABEL