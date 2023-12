4 / 100 Funciona con Rank Math SEO

Los ex fonavistas, trabajadores que aportaron con parte de sus sueldos y salarios al FONAVI, supuestamente para construir viviendas para los trabajadores, están decepcionados porque al ir al Banco para recoger los aportes, en muchos casos recibieron solo 46 soles como devolución.

Un hombre de 75 años, que prefirió mantener su nombre en reserva, afirmó que ese dinero no le alcanzaría ni para el pasaje, porque había venido desde una localidad ubicada en el río Ucayali con un acompañante. “No sé cómo vamos a regresar. Me presté dinero para mi pasaje de venida a Pucallpa, pero lo que me pagaron, 46 soles, no me alcanzará ni para regresar. Los de la comisión técnica del FONAVI, deberían informar cuánto es lo que van a devolver para iniciar nuestros reclamos o, en otro caso, dejarlo allí, porque es una burla”, dijo el ciudadano, quien afirmó que había aportado durante 14 años.

Otros ciudadanos también recibieron esa cantidad, aunque la mayoría dijo haber recibido montos de 200 a 500 soles. “No creo que alguien haya recibido más de mil soles. Es una burla. Hemos tenido que hacer largas colas. Estamos decepcionados”, dijo otro ex fonavista-

Desde el pasado 21 de diciembre, se pudo apreciar una cola, en las afueras del Banco de la Nación, para ingresar a cobrar la devolución de los aportes.

También se dieron casos que, a pesar de haber verificado que se encontraban en el Grupo 20, cuando llegaron a la ventanilla, les dijeron que no estaban en la lista.

Muchos exfonavistas descontentos anunciaron que iniciarán su reclamo formal, aunque no sabían como hacerlo. Otros, simplemente dijeron que ya no volverían a cobrar porque se trata de una burla y recordaron que, durante el gobierno de Albero Fujimori, se usaron los recursos del FONAVI, para obras y actividades fuera de sus objetivos.

Pese a eso, hoy continuará el cronograma de pagos, hasta el día 29.