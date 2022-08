“La reinvención acorde a las necesidades del público”

A los 16 años, tras haber concluido el colegio, Marbely, decidió encaminar sus pasos vendiendo por internet, seis años después, esta joven ha desarrollado todas sus habilidades en el espacio emprendedor, convirtiéndose así en una mujer multifacética, pues según sus propias palabras “no existe objeto que no haya podido vender”

Marbely Berta Angulo Ccoillo, a sus 23 años, es dueña de la tienda online “Toxic Store” y “Bledys Spa”, en esta última desarrolla sus habilidades adquiridas en su curso de cosmiatría, en especial en el tratamiento de manos y uñas, más conocido como manicure. “Al principio nadie confiaba en mí, me decían que no me salía lindo eran comentarios negativos, hoy por hoy puedo decir que me siento muy orgullosa de mi trabajo y mi progreso”, dijo.

Bely, como la llaman sus amigos, comentó que en “Toxic”, vende ropa para chicas, pero a la vez productos del hogar, perfumería, bisutería, y más. “También realizo panderos de dinero, celulares, productos tecnológicos del hogar, motos y últimamente de servicio de uñas. Lo que mis clientas me pidan, lo hago”, dijo al ser consultada sobre la variedad de servicios y objetos que ofrece.

“Actualmente quiero postular a la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) para la carrera Derecho, luego de eso me gustaría que mi emprendimiento crezca mucho más hasta poder tener un espacio físico para recibir a mis clientas, todo paso a paso”, comentó.

Bely deja un mensaje a las personas que quieran emprenden: “Muchas veces la situación es difícil, hay momentos en los que todo te sale mal, pero tienes que levantarte y seguir, crear ideas y no dejarte vencer”.

YADIRA HUAMAN