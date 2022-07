“No voten por sentenciados”, dice Nerio Paredes  

Nerio Paredes Sandoval (44), candidato a la alcaldía de Yarinacocha por Ucayali Región con Futuro, promete impulsar el turismo en dicho distrito, de la mano con la seguridad ciudadana, también, pide a la población emitir un voto responsable y no darle su confianza a denunciados y sentenciados.

¿Por qué postula a la alcaldía?

Postulo por varias razones, Yarinacocha es un gran distrito; hermoso, encantador y considerado el primer balneario turístico de la Amazonía peruana, pero estos últimos ocho años recibió un golpe duro, un desastre de gestión y precisamente por eso nos presentamos; creemos que somos un proyecto serio y honrado, de hombres y mujeres que estamos decididos a sacar adelante al distrito y rescatarlo de mafias organizadas, que lo tomaron en los últimos ocho años, que hasta la actualidad están y posiblemente estén detrás de candidaturas.

¿Cuántas veces postuló a un cargo de elección popular?

Es la segunda vez, la primera lo hice con el PPC (Partido Popular Cristiano), agradecemos bastante la oportunidad que nos dieron, yo estaba empezando, soy dirigente, luchador social. Conocimos desde dentro el trabajo político y esta vez nos presentamos con todas las herramientas y la preparación necesaria para ser una gestión eficiente.

¿A qué se dedica?

Soy docente de profesión, técnico en Administración de Empresas y me dedico a la docencia, tengo más de 18 años ejerciendo la docencia.

¿El sueldo de un docente alcanza para sostener una campaña o de qué forma se financia?

Claro que no, un docente está con un poco más de 2 mil soles al mes, nosotros somos un equipo, con el equipo de regidores hacemos actividades para recaudar fondos y con eso solventar nuestra campaña, partimos de la premisa que no podemos hipotecar el fondo público. Todas nuestras actividades lo hacemos con nuestros propios recursos, nuestro propios amigos y candidatos a regidores.

¿Registra alguna sentencia o denuncia?

Para nada, por eso siempre digo que nos investiguen a mí y a todos los candidatos, que busquen toda mi trayectoria, cero denuncias, nunca he cometido ningún acto de corrupción en mi vida, entramos a esta faceta electoral con las manos limpias y la firmeza de decirle a la población que estamos capacitados y preparados para ser una gran gestión, eficiente y eficaz.

¿Cómo va el estado de su lista? Hasta hoy figura como inadmisible.

Ya hemos subsanado y estamos esperando que lo resuelva el Jurado Electoral Especial.

¿Cómo evalúa la actual gestión?

Desde su partida de nacimiento fue desastre para Yarinacocha, desde la alcaldesa que fue elegida con bastante expectativa por la población femenina del distrito, pero los hechos demostraron que fue un desastre, no lo digo yo, lo dicen los resultados, me da pena decirlo, pero los resultados hablan por la gestión, totalmente incapaz e ineficiente, que somos considerados como el primer balneario turístico de la Amazonía y el más cochino…

Pero específicamente de la gestión de Bertha Barbarán, ¿qué opina?

Los resultados también lo dicen, más de 8 millones de soles se han devuelto el año pasado, eso significa desastres, ineficiencia, ineptitud en la administración de recursos públicos.

¿Qué opinión le merece los candidatos a la alcaldía de Yarinacocha que ya ocuparon cargos públicos? Como el regidor Jesús Araujo y Rony del Águila, quien inclusive fue alcalde.

La población es sabia y va a evaluar muy bien porque conoce a las personas que están postulando, saben sus trayectorias y lo que traen detrás de ellos. Está a la luz pública los resultados de cuando uno fue gestión y el otro cuando fue regidor, estaba coludido con la gestión anterior y no dijo nada, ahora que están en campaña salen a pronunciarse, pero en su momento estuvo coludido con el desastre de gestión que gracias a Dios terminará el 31 de diciembre.

¿Cuál es su visión para Yarinacocha?

Tenemos una amplia visión de desarrollo que trabajaremos en cuatro pilares fundamentales; le decía que Yarinacocha es el primer balneario turístico, por lo que tenemos que impulsar el turismo, para eso convertiremos a Yarinacocha en un distrito limpio, desde ahora ya estamos trabajando los proyectos para fortalecer la limpieza pública, tenemos un plan para desarrollarlo en tres meses, en tres meses convertiremos a Yarinacocha en un distrito limpio. Y después de ello trabajaremos en seguridad ciudadana.

¿De qué trata ese plan de tres meses?

Desde el 1 de enero de 2023 trabajaremos en la limpieza pública, para eso desde ahora estamos trabajando en un proyecto para la adquisición de maquinarias. A la actualidad Yarinacocha tiene cinco compactadoras y entre 6 a 8 furgonetas que trabajan para la limpieza, esas máquinas hacen la recolección de la basura y hacen en su mayoría un viaje al día, a veces dos, al botadero. Nosotros, para empezar, tendremos tres patios de transferencia, donde los camiones y furgonetas que al inicio alquilaremos ni bien entramos, recojan la basura y lo depositen, allí estarán unos camiones madrinas que también vamos a alquilar. Los camiones harán tres viajes (al kilómetro 22 de la carretera Federico Basadre) y de esa manera vamos a mitigar el problema de la recolección de la basura, también trabajaremos en educación con alianzas estratégicas con colegios y los padres de familia, porque una ciudad limpia es la que menos se ensucia.

Se intentó entregar la obra del Bulevar, pero no se recepcionó porque no estaba terminada, si llega a ser alcalde ¿lo va a recepcionar?

Ese es un problema que lo ve el gobierno regional, porque es una obra que lo ejecuta el Plan Copesco, pero entiendo que hay una serie de dificultades y falencias que no pudieron subsanar es por eso que no lo recepcionó el gobierno regional y tampoco Yarinacocha, pero corresponde trabajar en ello, tenemos información que falta el sistema de agua y desagüe. Nosotros lucharemos para recepcionar la obra, obviamente con una coordinación con el gobierno regional, para ponerlo a disposición de la población.

¿Cuáles son sus propuestas banderas?

El saneamiento físico legal es un problema para la inversión pública, impulsaremos en Yarinacocha la oficina de formalización porque ya se aprobó una normativa, pero al margen de la normativa que se aprobó, teníamos pensado hacer eso.

¿Qué opina del tráfico de tierras?

Es bastante duro, yo soy dirigente pero nunca apoyé ese tipo de acciones, inclusive hay una normativa que le impide a los amigos de los asentamientos humanos tener varios títulos de propiedad, yo soy critico de las personas que andan de asentamiento humano en asentamiento humano, la gente necesita un terreno donde vivir y para eso necesita titularse.

¿Qué propuestas tiene para la juventud?

Para los jóvenes que son el presente y el futuro, tenemos un gran plan operativo que es la cultura, vamos a fomentar la casa de la cultura en Yarinacocha, impulsaremos ese proyecto para darle la oportunidad, tenemos muchos talentos, pero no tienen espacio dónde desarrollar esos talentos, nosotros vamos a promover el arte y la cultura para poner a disposición de los jóvenes. También impulsaremos la educación a través de proyectos de jóvenes talentos en determinadas materias para premiar con becas y pasantías nacionales e internacionales, desde la municipalidad lo podemos hacer.

¿Qué ofrece para combatir la inseguridad ciudadana?

Hay un proyecto de fue dejado de lado por negligencia de esta gestión, que cuesta casi 2 millones de soles, pero nosotros lo repotenciaremos; haremos la adquisición de cámaras inteligentes con identificación fácil que pondremos en puntos estratégicos y a su vez impulsaremos nuestra central de monitoreo para que estas cámaras inteligentes puedan identificar a los asaltantes en tiempo real y reportar a la central y esto a su vez jalar información de las centrales interconectadas como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y también implementaremos a los ronderos y a las juntas vecinales, con uniformes, equipos de comunicación para trabajar de manera articulada; Policía, fiscalía, serenazgo, juntas vecinales y rondas.

En la municipalidad de Yarinacocha ocurrieron irregularidades que hasta la fecha no están esclarecidas, si llega a ser alcalde ¿hará borrón y cuenta nueva?

Nosotros haremos una auditoria de los últimos ocho años de gestión, no haremos borrón y cuenta nueva, la población de Yarinacocha tiene que saber qué ocurrió con el presupuesto público. Claro que vamos a intervenir, vamos a pedir a la Contraloría que intervenga y si no lo hace contrataremos auditores para que se esclarezca todo. Tenemos conocimiento que en la gestión anterior se inventaron proyectos, por ejemplo, criadero de patos, más de 250 mil soles invertidos, pero en el distrito nunca hubo ningún pato. Rony fue regidor en ese entonces, por ejemplo, hay un parque que costó más de 100 mil soles y cuando se investigó ese parque debería de costar máximo 30 mil soles.

Rony del Águila dijo que dejará todo en manos de la fiscalía ¿qué opina?

Ellos piensan de esa manera porque fueron parte de gestiones corruptas, pero nosotros sí lo vamos a auditar, vamos a buscar responsables y tienen que haber responsables. Se tiene que saber qué pasó para no volver a caer en lo mismo.

Hablando sobre él, si digo Rony del Águila, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?

Fue regidor, parte de una gestión desastrosa de Gilberto Arévalo y Rony fue alcalde con denuncia, con sentencia. Repito, aquella persona que se presenta como candidato para servir al pueblo tiene que estar libre de todo, tiene que ser íntegra y no debe tener ninguna denuncia de corrupción, con qué autoridad moral le pedirá su confianza a la población.

De Edulfo Araujo

Candidato a Yarinacocha con la lampa, fue regidor con poca trascendencia y poca lucha a favor de la población.

Nelson Ramírez

Un hombre de trabajo, luchador, lo conozco hace muchos años, es un buen tipo, pero le falta preparación.

Edwin Fasabi

Lo conozco poco, no escuché mucho de él en esta contienda, pero no lo conocí ni de dirigente, en ninguna parte de Yarinacocha lo pude ver.

Elena Reátegui

Una gran dama de Nueva Luz de Fátima, es una luchadora, mujer de acción, le deseo lo mejor, un abrazo desde acá y éxitos en esta contienda electoral.

Katherine Rodríguez

Una abogada que postula varias veces, viene de muchos sectores de la administración pública con problemas, en el Poder Judicial creo que ocupó un cargo y tiene denuncia, también tiene una denuncia de Masisea. Espero que le vaya bien y que la población sepa evaluar.

Salomón Salles

Es la primera vez que postula, pero los que le rodean vienen de la gestión anterior, de la gestión de Jerly Díaz y por ahí va, la población debe saber quiénes te acompañan. Dime con quién andas y te diré quién eres.

Carlos Villanueva

Es un buen tipo, fue regidor, comprometido con los sectores populares, yo le deseo lo mejor, que le vaya bien, ahí nos veremos en las urnas.

¿Por qué la gente debería votar por usted?

Porque somos un proyecto de hombres y mujeres que venimos trabajando desde hace muchos años, no por nosotros sino por los demás y la cancha nos preparó en el mismo lugar de los hechos. Estamos capacitados para hacer de Yarinacocha un distrito atractivo y ordenado, por eso les repito hermanos yarinenses, primero deben de evaluar a todos los candidatos, si ven a un candidato que tiene denuncia o sentencia es por algo y es un indicador de corrupción y el corrupto siempre será corrupto, es igual con la gallina que come huevo, aunque le quemen el pico seguirá comiendo huevo. El que es corrupto en lo poco lo será en lo mucho, así que evalúen bien a los candidatos y no le den el voto a los sentenciados. Si de acuerdo a su evaluación creen que nosotros vamos a ser el cambio, apuesten por nosotros marcando ‘el Otorongo’.

