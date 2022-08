“Nunca dejas de comunicar”

La Asociación Peruana de Profesionales en Comunicación en una acción histórica hace 19 años presentó el proyecto de ley para la creación del Colegio de Profesional de Comunicadores y por ello en acuerdo con diversas y representativas instituciones de comunicación se instauró esta fecha para reconocer el rol que cumplen los comunicadores sociales y fomentar un dialogo constructivo que contribuya al desarrollo social y económico del país.

Voz del comunicador

Yris Silva Orbegoso, directora del Diario Ímpetu y comunicadora desde hace más de 40 años.

¿Como percibe la labor del comunicador actual en Ucayali?

Hace más de 40 años se creó esta carrera y cada vez se crean nuevas especialidades. Hoy en día todavía hay mucho que explotar. Tengo la certeza que de aquí a un corto tiempo pronto la forma de comunicar cambiará.

¿Que le hace falta al comunicador local?

Conocer la realidad, social, político y cultural. En cuando a los futuros comunicadores, les hace falta comunicadores especialistas que enseñen en las aulas. Hace falta equipamiento, pero confió en el talento de los chicos y chicas que escogieron esta carrera de las que nunca sales porque nunca terminas de comunicar.

¿Qué tiene el Estado pendiente con el comunicador?

Nuestro rol de comunicadores tiene que ser mejor visibilizado, por más de 20 años esta encarpeta la creación del colegio profesional de comunicadores, no nos pueden encasillar. La comunicación tiene diferentes conceptos, apostemos por ellos, nos embanderaremos para la aplicación de ese proyecto presentado en el año 2003.

José Alván, periodista desde hace 9 años. Fue editor de Internacionales del diario La República y actualmente asesor en transformación digital a medios de comunicación.

¿El comunicador local se está esforzando en innovar?

El comunicador a nivel regional está haciendo un esfuerzo muy grande en tratar de asimilar a las nuevas tendencias, el comunicado quiere ponerse a ese mismo nivel y eso eleva el contenido para el usuario.

Pero, ¿qué es lo que necesita?

El comunicador necesita logística, acceso a equipos de calidad. Además, le falta más preparación, pero no solo a nivel personal, la responsabilidad también recae en las universidades y asociaciones de periodistas en sacar nuevos contenidos y horizonte profesional.

¿Cuál sería su crítica al comunicador de Ucayali?

Más que crítica, es una recomendación en actualizarnos, mejorar nuestros formatos, presentemos algo diferente al público y recordemos que los comunicadores tenemos un fin y es el bien social y el respeto al Estado de derecho, eso ayudará a esta nueva generación de comunicadores.

Marcela Ruiz Falcón, licenciada en Ciencias de la Comunicación con Maestría en Relaciones Públicas e Imagen Corporativa. Amplia experiencia en relaciones públicas, protocolo, organización de eventos e imagen institucional, docencia universitaria y gestión académica.

¿Los futuros comunicadores cuentan con los recursos necesarios para profesionalizarse?

Si bien es cierto, la carrera tiene 8 años de creación con 3 promociones egresadas, efectivamente nos ha faltado mucho apoyo de equipamiento, pero este año a diferencia de los anteriores ya tendremos financiamiento para equipar nuestro taller audiovisual.

¿Algo que decirle al futuro comunicador?

La carrera no se acaba cuando me hago licenciado, me especializo, hago una maestría. Ahora con la virtualidad existen muchos cursos, hay diversas ONGs y cooperantes que están invirtiendo en los comunicadores de la Amazónia.

Andrea Bada, estudiante del III ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación, actual practicante del Diario Ímpetu y líder juvenil.

¿Por qué estudiar Comunicaciones?

Porque estoy segura que con esta carrera contribuiré con mi región llevando la información necesaria y correcta a toda la población. Siento que con esta profesión puedo estar con la población y sentir por lo que pasan, sobre todo aquellos que viven en las zonas alejadas.

¿Como calificas el trabajo del comunicador actual?

Falta mucho que mejorar, hemos visto como medios de comunicación difundieron imágenes de un menor de edad, y eso pasa porque no están informados de las formas de informar, al comunicador actual le falta seguir profesionalizándose y tener mas criterio al momento de informar.