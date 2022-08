Postulaciones en aprietos

Menos de dos meses faltan para llevarse a cabo las Elecciones Regionales y Municipales (2022), hasta la fecha el Jurado Electoral Especial (JEE) de Coronel Portillo admitió a trámite el pedido de tacha contra candidatos a la gobernación regional y también resolvió la improcedencia de otros.

CAMBIO UCAYALINO

El JEE de Coronel Portillo con Resolución N° 00460-2022-JEE-CPOR/JNE

admitió a trámite el pedido de tacha formulado por César Anthony Pizango Piño contra Manuel Gambini Rupay, candidato a la gobernación regional por Cambio Ucayalino, movimiento regional que fundó en el 2013.

El tachador asegura que el exgobernador regional (periodo 2014-2018) consignó datos falsos en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), específicamente en el rubro de Formación Académica.

El candidato señaló que realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio nacional Santiago Antúnez de Mayolo (en Huacaybamba, Huánuco) entre los años 1978 a 1989. Sin embargo, en el pedido de tacha se indica que dicha institución educativa fue creada recién en 1995 (con Resolución Directoral N°2231).

“Manuel Gambini ha declarado hechos falsos al afirmar que ha concluido sus estudios primarios y secundarios, así como ha incumplido las normas sobre la DJHV, por tanto, estos hechos son causales de exclusión como candidato, puesto que, en mérito ha hecho falsos declarados en los procesos electorales de los años 2006, 2010 y 2014, logró ser elegido alcalde del distrito de Irázola hasta en tres oportunidades (…), así como fue elegido gobernador (…) en base a declaraciones falsas pretende nuevamente postular”, se lee en la solicitud.

Meyci Gambini Rojas, personera legal de Cambio Ucayalino, presentó un escrito para absolver la tacha interpuesta por César Pizango, en este escrito precisó que el tachador omitió presentar la tacha con la papeleta de habilitación de un letrado, lo que iría en contra de la normativa procesal.

Además, uno de los anexos de la tacha no tenía el documento al que hacían referencia, por lo que también se incumplió la normativa. En cuanto a la Resolución Directoral, la representante de Cambio Ucayalino indicó que se emitió la Resolución para establecer la fecha del aniversario de creación de la institución educativa que estaba en vías de la regularización de su funcionamiento.

“La fecha de creación del colegio (…) es el día 22 de marzo de 1967, asimismo, adjunto tres fotos de las placas conmemorativas de las bodas de oro (…) del colegio, en las cuales se nota claramente que su creación fue en el año 1967, por lo que solicito se declare infundado la tacha”, se lee en el escrito.

Pero ese no sería el único pedido de tacha que podría afrontar el exgobernador regional, el ciudadano Darwin Ochoa Cárdenas también formuló una tacha contra su candidatura porque habría vulnerado las normas electorales sobre elecciones internas.

“Solo los afiliados al movimiento regional pueden formar parte de los órganos electorales. Los integrantes de los órganos electorales están impedidos de postular en las elecciones internas. En este caso, el candidato a Consejero regional Jaime Obdulio Garcia Fernandez quien candidatea por Padre Abad, aparece como miembro de un órgano electoral”, argumentó.

También hizo mención a la afiliación de Jonatan Montes Melendez, candidato al consejo regional por Cambio Ucayalino, pero afiliado al partido Fuerza Popular. La coordinadora regional de este partido político, Natividad Noriega Sotelo autorizó la participación del militante, pero Darwin Ochoa indicó que la coordinadora regional no tiene facultades y competencia para autorizar a un afiliado de su partido a postular por otra agrupación política, de acuerdo a los estatutos de Fuerza Popular.

Pero la postulación de Manuel Gambini no es la única que podría quedar fuera de la contienda electoral, puesto que un fiscalizador de Hoja de Vida emitió un informe (Nº 021-2022-LAVR-FHV-JEE-CORONEL PORTILLO/JNE) donde señala que Evelyn Fernanda de la Peña Chávez, candidata a la vicegobernación por Cambio Ucayalino habría emitido información sobre una demanda en su contra.

“La candidata en su DJHV, en el rubro Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos(as) (…), que hubieran quedado firmes, marcó que no tiene información por declarar; sin embargo, de acuerdo a la respuesta de la Corte Superior de Ucayali (…), se advierte que figura el Expediente Judicial N° 00213-2012-0-2402-JR-CI-01 tramitado en el Primer Juzgado Civil – Sede Central – Provincia de Coronel Portillo, en materia de Obligación de dar suma de dinero, seguida contra la candidata Evelyn Fernanda en calidad de demandada, (…) por lo tanto, habría una omisión de información”, se lee en el Informe.

Con Informe Nº 018-2022-LAVR-FHV-JEE-CORONELPORTILLO/JNE también se advirtió que Jorge Luis Echevarría Ramírez, candidato a consejero accesitario regional por dicho movimiento regional no registró una supuesta sentencia en su contra, sin embargo, la organización política sostuvo que se trata de un caso de homonimia y que el sentenciado no es el candidato. Por lo que solicitaron declarar infundada la observación.

ACCIÓN POPULAR

Por segunda vez el JEE de Coronel Portillo declaró improcedente la candidatura de Celia Prado Ceijas a la gobernación regional por Acción Popular y la de su candidato a vicegobernación, Teddy Luis Arbe Rengifo. Actualmente están en proceso de apelación.

El 26 de junio con Resolución N° 00179-2022-JEE-CPOR/JNE se sacó de contienda electoral a Celia Prado y Teddy Arbe, porque su partido político incumplió el requisito de paridad horizontal, presentó doce solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, donde los candidatos hombres a gobernadores regionales fueron ocho y las mujeres cuatro.

Esta decisión de primera instancia fue apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), le máximo ente electoral decidió anular la Resolución, por lo que el expediente regresó a la competencia del JEE de Coronel Portillo.

Con Resolución N° 00438-2022-JEE-CPOR/JNE el JEE declaró inadmisible (no cumplió con requisitos subsanables) la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos para el gobierno regional de Ucayali de Acción Popular y le dio un plazo de dos días para que levanten las observaciones.

Ya el 24 de julio mediante Resolución N° 00466-2022-JEE-CPOR/JNE

el Jurado Electoral Especial admitió y publicó la lista de candidatos que lidera Celia Prado. Sin embargo, al día siguiente, el 25 de julio a través de la Resolución N° 00472-2022-JEE-CPOR/JNE volvió a declarar improcedente la postulación de Celia Prado y Teddy Arbe.

Esto se debió a que Acción Popular solicitó la “Reserva de calificación de la paridad horizontal”, bajo el argumento de que aún no tienen respuesta a su solicitud de inversión de las fórmulas peticionadas a los Jurados Electorales Especiales de Apurímac y Tambopata. Aunque en la legislación electoral no se contempla la figura de “reserva de calificación”.

Los dos Jurados Electorales Especiales señalados declararon improcedentes las fórmulas de candidatos que postulan a gobernador y vicegobernador respectivamente, debido a ello, el partido político no cumplió con acreditar la paridad horizontal. Por ello, el JEE de Coronel Portillo resolvió “no ha lugar” la reserva de calificación de la paridad horizontal.

UCAYALI REGIÓN CON FUTURO

Edwin Vásquez López, candidato a la gobernación regional por Ucayali Región con Futuro, figura con tacha en trámite al igual que su candidata a la vicegobernación, Antonia Hinostroza Gómez, mientras que sus demás candidatos a consejeros ya fueron inscritos.

Con Resolución N° 00461-2022-JEE-CPOR/JNE el JEE de Coronel Portillo admitió a trámite el pedido de tacha por Rosa Luz Tello Rengifo contra Edwin Vásquez, expresidente del gobierno regional de Ucayali por “omitir datos exigidos en la DJHV”.

En el rubro de Experiencia laboral declaró ser administrador, pero en la escritura pública figura como gerente general de la empresa Industrial y Servicios Vásquez S.A.C, también habría omitido su condición de vocal de la Asociación Pro-Vivienda Los Frutales – Sector B-.

“El candidato no ha declarado los derechos y acciones que posee como sucesor (..) de Olga López Zegarra de Vásquez (…) asimismo, el candidato ha omitido declarar sus 4 mil 150 néctares del total de 5 mil acciones nominativas que posee en (…) Organización Industrial Vásquez Sociedad Anónima”, entre otras supuestas omisiones, se lee en el pedido de Rosa Tello.

Por su parte el personero legal de Ucayali Región con Futuro indicó que a partir del 3 de mayo se designó como gerente general de la empresa señalada a Elia Modena Alegría, por lo que el candidato no tenía la obligación de mencionar un cargo que no desempeñada, en cuanto a la omisión de su condición de vocal, el representante precisó que “el cargo de vocal de una asociación no constituye una ocupación, oficio o profesión”.

También indicó que la omisión de las acciones que posee Edwin Vásquez por sucesión, fue involuntaria.

Cabe indicar que el JEE de Coronel Portillo tiene que resolver fundada o infundada el pedido de tacha (cuando fue aceptada a trámite), así tenga o no el descargo del candidato al que intentan tachar. De ser declarado fundado el postulante queda fuera de la contienda electoral, pero con la oportunidad de apelar ante el JNE.

MARTHA ZACARIAS