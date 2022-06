Se desarrolló concurso de cargadores de plátano | VIDEO

En marco de las celebraciones por la fiesta patronal de San Juan se desarrolló el concurso de cargadores de plátanos o estibadores cargaron enormes racimos de plátano y realizaron una competencia de velocidad y fuerza en la plaza del Reloj Público de la ciudad de Pucallpa.

Fueron mas de media docena de participantes quienes se sumaron a esta competencia, el ganador fue Alejandro Cóndor Salas un hombre de 33 años que recién desde hace 3 meses inició a trabajar con estibar en el embarcadero de Pucallpa.

“A veces no podemos encontrar trabajo en una empresa y lo único que nos queda es trabajar como estibador, trabajar honradamente, ganarse cada sol para llevar un sustento económico a nuestro hogar, evitando caer en los malos caminos como la drogadicción o el alcoholismo”, comenta Cóndor.

Al día gana un estibador alrededor de 70 soles, trabajando más de 12 horas al día. Este trabajo consiste en cargar diversos productos y transportarlos, estos pueden ser, por ejemplo; madera, costales llenos de tierra, y en este caso hasta plátanos.

Un estibador puede llegar a cargar hasta 120 kilos. En este oficio no el horario de entrada empieza a las 4 de la madrugada y termina en promedio a las 8 de la noche, no porque estén cansado, sino porque ya no hay mercadería que cargar.

Acompañado de estas actividades por la fiesta patronal de San Juan, también se desarrolló la deria agroindustrial y artesanal en donde diversos comerciantes, de diferentes rubros ofrecieron sus productos; desde plantas medicinales hasta adornos con diseños shipibos.

TATIANA ZACARIAS