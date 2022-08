“Seguimos en carrera y vamos a ganar”

Rony del Águila Castro, candidato a la alcaldía de Yarinacocha por Todos Somos Ucayali, postula por segunda vez. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Coronel Portillo resolvió a trámite dos tachas en su contra, una ya fue desestimada por el Jurado Nacional de Elecciones y la otra se encuentra en apelación.

El Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo resolvió a trámite, dos tachas en su contra, el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada una apelación ante una de ellas, ¿cómo toma eso?

Creo que fue una decisión muy acertada, porque ante esta tacha que fue impuesta hacia mi persona sobre el tema de la sentencia por el delito de concusión, que no está dentro de los delitos de corrupción de funcionarios, ni de los impedimentos para poder postular, que está tipificado en la norma. El Jurado Nacional de Elecciones fue objetivo en su resolución y su actuar, porque creo que fueron cinco magistrados que vieron el tema y verdaderamente me parece positiva la apelación que fue estimada.

La tacha se fundamentó solo en el hecho de que usted fue sentenciado por concusión y que supuestamente no puede participar en estas elecciones ¿cierto?

Sí, netamente por la sentencia, pero el delito de concusión no está estipulado dentro de los impedimentos para postular, en tal sentido el Jurado resolvió a favor nuestro.

La segunda tacha en su contra, ¿también trata de lo mismo?

Sí, la segunda tacha es casi lo mismo, porque ellos también se están basando en el tema de la sentencia y sobre algunas cosas que no mencioné, supuestamente, en el tema de la empresa que dimos de baja hace diez años, lo cual el Jurado ha desglosado y solamente se pronunció en la sentencia. Creemos que el Jurado tomará la misma decisión.

Se supone que en el JEE de Coronel Portillo tiene especialistas en el tema electoral, ¿por qué cree usted que dieron trámite a estas tachas, ya que fueron desestimadas por el máximo organismo electoral?

Pienso de manera particular y personal que, como aquí siempre se creó cierta presión mediática cuando hay algo que resolver, como un tema tan importante como mi caso, que se vino ventilando y manoseando, creando falsas declaraciones, el JEE lo que hizo, como quien decir, se lavó las manos y sin tener un criterio más acertado sobre el tema, como había presión en Coronel Portillo, lo que hizo el Jurado fue declarar procedente a la tacha y pasarlo para que resuelva el Jurado Nacional, y así no sean ellos cuestionados. Pero creo que no fue la mejor decisión, supuestamente hay personas capaces, magistrados como el presidente del JEE (de Coronel Portillo), creemos que es un hombre derecho y conoce las leyes como tiene que ser, pero tuvieron un criterio y actualmente el JNE lo está resolviendo de acuerdo a ley y favorable hacia mi persona.

El presentar un recurso de tacha hacia un candidato no es barato, implica muchos costos que se salen del bolsillo del ciudadano de a pie, ¿cree que hay financiamiento por parte de otros candidatos para sacarlo de carrera?

Está bien claro y preciso, no hay vuelta que dar sobre el tema, aquí hay intenciones malas por parte de algunas tiendas políticas, porque esos están financiados por algunos candidatos que de repente a la fecha se están presentando y no hicieron un trabajo de bases, de hace cuatro años como nosotros lo hicimos y por eso tenemos el respaldo mayoritario de la población, entonces ellos que comienzan de cero y piensan que la campaña comienza desde que el JNE pone sus pautas. Nosotros no pensamos de esta manera, creemos que eso (presentar recurso de tachas) está direccionado, imagínate una persona de a pie no va a tener mil 200 soles, más de un sueldo mínimo, eso está financiado por personas que quieren ver a Rony del Águila fuera de carrera, creo que es así, nosotros nos defenderemos hasta el último y llegaremos hasta las últimas instancias. Nosotros iniciamos este proyecto, porque estábamos seguros de nuestra participación.

Dice que candidatos que quieren sacarlo de la carrera electoral, ¿podría mencionarlos? ¿pertenecen a movimientos o partidos?

Son movimientos regionales, creo que no voy a especificar quienes son, pero tenemos en claro quiénes son.

Una cosa es que un candidato quiera sacar a otro bajo ciertas artimañas como presentar tachas, pero otra muy diferente es que un JEE dé trámite dichas tachas, que lo hacen bajo cierto criterio, pero al final se demuestra que el criterio es erróneo, porque el JNE resuelve a favor de la apelación, ¿siente que hay un complot?

¿Qué cree usted? Nosotros en realidad tenemos nuestra posición, creemos que hay miles de cosas que se presentan. No quiero en realidad irme más allá, no quiero crear de repente especulaciones frente a ello, pero yo veo que no es la forma más correcta de tomar esa decisión por parte del Jurado Electoral Especial, frente a mi caso. Ellos muy bien hubieran podido resolver de acuerdo a ley y tomar la decisión correcta de admitir a toda la lista y también a mi persona y no caer en estos temas dan mucho que pensar.

Sus contrincantes políticos indican que no está bien visto que un sentenciado a concusión postule, ¿qué podría responder al respecto?

Pueden decir muchas cosas, pero si no conocen las normativas vigentes, están hablando por hablar, nosotros nos basamos de acuerdo a las normas y andamos de acuerdo a las normas establecidas, no porque ellos digan vamos a dejar de participar en estas elecciones, sabemos bien claro que el delito de concusión no es un delito de corrupción de funcionarios, en un delito contra la administración, sí, pero no está dentro de los delitos que impide postular, nosotros estamos expeditos porque hemos sido rehabilitados y tenemos el derecho de participar en estas elecciones. La opinión de estas personas está basada en el temor de que tienen a Rony del Águila, ellos cuánto desearían que no participe en estas contiendas, pero no le vamos a dar el gusto, vamos a continuar y ganar las elecciones, con el apoyo de la población.

En las elecciones pasadas también tuvo problemas en su postulación, también fue tachado y, en estas justas nuevamente lo tachan, ¿no le desaniman las tachas?

Una de nuestras fortalezas es Dios, sobre todas las cosas, Él es quien nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante muy al margen de que tengamos tantos obstáculos, creo que, si uno no se esfuerza para lograr un objetivo, prácticamente no logra nada. Otro de los temas es que tenemos un don de servicio, queremos ver a Yarinacocha un distrito mejor, que podamos trabajar para desarrollar proyectos que traerán progreso, estamos capacitados y preparados para gobernar, tenemos experiencia en la administración pública, no somos improvisados. Hemos trabajado durante diez meses y lo hicimos bien, hemos fortalecido la seguridad ciudadana, fortalecimos la salud, servicios públicos; en cuatro años trabajaremos duro para cambiar el rumbo de nuestro distrito para algo mejor.

Jesús Araujo (candidato a Yarinacocha por Acción Popular) dijo en una entrevista que durante la gestión de Rony del Águila hubo parques fantasmas…

Que lo demuestre, si dice así, que lo demuestre, pero nosotros lo negamos rotundamente, es más, este señor solamente habla por hablar, porque tiene boca y es una persona que cuando estuvo Jerly Díaz como alcaldesa, no presentó ninguna denuncia, pero cuando le cortaron el caño y entró la señorita Bertha Barbarán, comenzó a denunciar y actualmente se cree el todopoderoso, el inmaculado, el que no tiene ninguna falta, creo que este señor tiene falta de amor, falta de principios, es más, yo no puedo tocar a una mujer ni con el pétalo de una rosa y este señor sí cometió algunas cosas que me daría vergüenza comentar.

Si el JNE vuelve a resolver a su favor, ¿cuál sería el segundo paso que tomará en su carrera electoral?

Ya prácticamente estaríamos al 100% y expeditos para postular, pero con esta resolución se abrió una luz, un camino. Esperamos la segunda tacha y que se resuelva a nuestro favor. Tenemos que trabajar para lograr nuestros objetivos y metas trazadas.

Otros candidatos han cuestionado el hecho de que usted no afirmó de que si llega a ser alcalde va a investigar las irregularidades de gestiones anteriores, ¿qué opinión le merece?

Soy una persona con carácter, que le gusta trabajar en base a objetivos y metas, si entramos a la municipalidad no vamos a entramparnos o vamos hacer cacería de brujas a las personas que cometieron ciertos delitos, el que se va a encargar de hacer su trabajo será el Ministerio Público. Vamos a tener que poner personal idóneo para que investigue y se encargue de todo ello, pero nosotros nos enfocaremos en el desarrollo de nuestro distrito, en los proyectos que tenemos dentro de nuestro plan de gobierno.

Sus palabras al electorado yarinense…

Les pido que mantengamos la firmeza, vamos a seguir en carrera y vamos a ganar, no les vamos a defraudar, seremos una gestión buena, de puertas abiertas, más humana. Rony del Águila siempre al frente de su pueblo, alguien que nació y creció en Yarinacocha y actualmente estamos preparados para gobernar, mis abuelos fueron fundadores del distrito y a la fecha nos toca a nosotros continuar por el desarrollo y progreso de Yarinacocha.