Sin candidatos con “credibilidad”

En Ucayali catorce organizaciones políticas presentaron solicitud de inscripción ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Coronel Portillo, para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, específicamente se disputan la gobernación regional. Sin embargo, a la fecha, apenas dos candidatos a gobernación fueron inscritos (Frente de la Esperanza y Somos Perú), cuatro están publicados para tachas (Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y Perú Libre) y otras cuatro con una tacha en trámite (Podemos Perú, Ucayali Región con Futuro, Somos Ucayali y Cambio Ucayalino). Y los demás fueron declarados improcedentes.

Tullio Bermeo Turchi, especialista en derecho electoral, opinó al respecto e indicó que esta demora para inscribir candidatos traerá consecuencias no solo a las organizaciones políticas, sino también a los ciudadanos, ya que un candidato que no está inscrito, no genera credibilidad, además, enfatizó en el hecho de que al menos en Ucayali, hay organizaciones ‘cascarón’ e improvisadas.

¿Cuáles son las etapas para que un candidato llegue a la inscripción?

La inscripción no es solo un momento, es un proceso que comienza con la presentación de la lista de candidatos por parte de la organización política, continua con la calificación que puede ser la admisibilidad, la inadmisibilidad o la improcedencia, luego de declaradas admisibles las listas, se ordena la publicación, publicada la lista se tiene tres días para que los ciudadanos puedan formular las tachas respectivas, vencido ese plazo las listas y no existiendo tachas, estas deben ser inscritas para conocimiento de todos los ciudadanos.

¿Qué se necesita para inscribir a un partido o a un movimiento regional en un proceso electoral?

Los requisitos están establecidos en la ley: que hayan pasado las elecciones internas, que la lista que presenten vayan relacionadas a estas elecciones internas, que sea una lista completa, que tenga un plan de gobierno, que se respeten las cuotas, eso como lista, aparte hay requisitos para los candidatos: la presentación de su Hoja de Vida, que puede ser posteriormente verificado mediante un proceso de fiscalización que se puede dar incluso hasta después del proceso electoral.

¿Cuánto tiempo tiene el JEE, para que después de inscribir una lista, pueda excluirla?

La inscripción es la última etapa, sin embargo, los Jurados Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pueden realizar una tarea paralela que va en cuerdas separadas, que es la fiscalización de la información que se haya proporcionado por cada candidato, este cruce de información la deben hacer los JEE hasta el 18 de agosto, donde tienen que haber resuelto todas las tachas, no obstante, los JEE pueden seguir fiscalizando la información, dependiendo del tipo de información se podrá decir si se da lugar a una anotación marginal o hay posibilidad de exclusión del candidato, esta exclusión posterior a esta etapa (18 de agosto) es mínima.

¿Por qué?

Porque queda condicionado a casos fundamentalmente a sentencias condenatorias no declaradas por el candidato, que se encuentren vigentes o que constituyan impedimentos permanentes. Preciso que hasta el 18 es para inscribir y resolver todas las tachas y la inscripción definitiva en primera instancia y hasta el 2 de septiembre es el plazo para que el JNE pueda resolver todas las tachas que están pendientes.

Las apelaciones…

Las apelaciones de las tachas que se encuentren pendientes.

¿A qué se refiere con anotaciones marginales?

Una anotación es marginal cuando hay una información que no es consistente dentro de la Hoja de Vida y que puede salvarse, en términos generales, pero pasado el periodo de las tachas, la inscripción marginal tendría que darse así la información no sea consistente y solamente se podrá excluir al candidato por cuestiones de intensidad como es la Constitución o la existencia de una sentencia condenatoria.

¿Se podría decir que hasta el 2 de septiembre los ciudadanos tendrán una certeza del 100% de quiénes son sus candidatos?

Tendrán una certeza de quienes son sus candidatos, pero no estará al 100%, porque siempre queda la posibilidad de excluirlo por causas excepcionales.

En Ucayali solo dos candidatas a la gobernación están inscritas, a comparación de Huánuco, cuyos candidatos inscritos son más del doble, ¿la demora en inscripción de postulantes podría traer consecuencias?

Lo deseable es que las listas se encuentren inscritas con una antelación debida, hay factores que influencian en la no inscripción, si bien esto es cierto, sí tiene consecuencias no tener las listas inscritas.

¿Cuáles son?

La primera consecuencia es que el candidato es un candidato incierto, entonces no da credibilidad como candidato, para que pueda iniciar la propaganda política para solicitar los votos a la ciudadanía, por otra parte, la ciudadanía se mantiene expectante a efectos de verificar quiénes son los candidatos o las opciones u ofertas políticas que mejor se adhieran a su pensamiento o ideología.

Entonces sin candidatos inscritos ¿se podría hablar de oferta política?

La oferta política implica la existencia de candidatos inscritos que le dan cierta seguridad de ser participantes en las justas electorales, el ciudadano votante tiene derecho a conocer quiénes son sus candidatos, es decir, la oferta política que se presenta para una justa electoral, siendo esto así, el ciudadano verificará dentro de las varias opciones que tiene inscritas, cuál es la que más se acomoda a sus intereses personales y particulares. Si las listas no están inscritas genera incertidumbre en el ciudadano que no es deseable y que es menester subsanar cuanto antes.

Para resumir lo que mencionó, un candidato no inscrito es un candidato sin credibilidad…

En el proceso electoral hay cierta credibilidad a partir de la inscripción de candidato, porque luego de eso o paralelamente aquello, existe la fiscalización de formación que se haya proporcionado y que en caso de encontrarse algo que no haya sido declarado o se haya declarado en información falsa, todavía existe la posibilidad de la exclusión del candidato, pero la certidumbre para los candidatos en términos generales se da con la inscripción.

Qué tan cierto es el hecho de que, si existe una demora por parte de la Corte Superior de Justicia de Ucayali en entregar documentos, este retrasa el proceso de inscripción de candidatos.

Hay que distinguir dos temas, el tema de la inscripción de las listas y el de fiscalización de la información, una cosa no depende de la otra, van por cuerdas separadas, consecuentemente el proceso de inscripción es uno, y el de fiscalización corre paralelo e incluso se extiende a un plazo mayor, que la propia inscripción.

¿Cómo justificaría este retraso en la inscripción de las listas?

La inscripción de listas todavía no venció, lo ideal es que esta etapa se queme rápidamente, sin embargo, entendamos que los partidos y organizaciones políticas no estuvieron debidamente preparados para enfrentar este problema y así hemos visto una gran cantidad de listas declaradas inadmisibles, es más, ni el 10% de organizaciones presentó sus listas al 14 de junio, que era el plazo límite, es tanto así que el JNE tuvo que ampliar el plazo tres días más y no obstante, organizaciones tuvieron muchas fallas. Otro de los temas es la falta de sinceramiento de las organizaciones para no verificar previamente la información que proporciona sus candidatos, porque se ve que, al contrastar la información, muchos son excluidos, actualmente muchos están en apelación.

Pero esos son problemas que ocurren a nivel nacional, me refiero al hecho de la no preparación de las organizaciones y de que muchos llamaron a internas, pero no presentaron solicitud de inscripción, sin embargo, en ciertas regiones como Ucayali, el problema se agudizó. Otros departamentos superan significativamente las listas inscritas y aquí no, ¿por qué aquí no? es ahí a donde va mi pregunta.

Hay dificultades de orden técnico electoral por parte de las organizaciones políticas y se requiere reforzar determinados JEE. Las cabezas de departamento por lo general de los JEE tienen una carga bastante grande y una altísima responsabilidad, entonces correspondería al JNE repensar la estructura de los JEE, tratando de que esto sea legislado de una mejor manera con JEE permanentes, con gente especializada en la materia y con un equipo adecuado para afrontar una justa electoral tan importante, sobretodo a los que son cabeza de departamento, en los cuales recae una mayor responsabilidad.

Tocando otro punto, hay partidos y movimientos regionales con muchos años en el Perú y en Ucayali, pero al momento de presentar candidatos fueron declarados inadmisibles porque no pusieron la firma del personero legal, por no mandar la foto del Documento Nacional de Identidad y otras cosas minúsculas, esto denota quizá una falta de verdadera política ¿o usted qué piensa?

El derecho de participación política de los ciudadanos es reglamentado y esas reglas se conocen con la debida anticipación por las organizaciones y los candidatos, estas normas deben ser difundidas, enseñadas y practicadas. El partido político es una parte de la sociedad, por eso se llama partido, que representa intereses determinados. Entonces se exige la participación política de los ciudadanos a través de las organizaciones, consecuentemente estos deben estar preparados para asumir una justa electoral, pero qué estamos viendo, vemos partidos cascarones, que lo único que vemos es la parte externa y la parte interna no, qué partido político está fomentando crear nuevos cuadros de jóvenes, para que estos asuman posteriormente las instituciones públicas y le den un nuevo cariz e impulso a la región. Lo que nos están demostrando los partidos es más de lo mismo, de lo que ya hemos visto antes, no hay caras nuevas y si hay caras nuevas de jóvenes, los ponen de relleno. Lo que se requiere es que los partidos se preocupen de formar grupos preparados con una ideología adecuada a las necesidades e intereses de la población, en la medida que se fomente la participación de la juventud. En Ucayali más del 35% de los votantes son jóvenes, su participación debe ser más clara, pero no se les da la oportunidad.

Partidos cascarones, ¿en Ucayali también hay movimientos regionales cascarones?

Creo que sí, en todo caso habría que constatarlo con los ciudadanos, ¿vemos a las organizaciones o movimientos regionales activamente fuera de los procesos electorales? O solo hay grupos que se reúnen para participar por ciertos intereses particulares en un proceso electoral ¿los vemos activamente los otros tres años que no hay elecciones? Yo personalmente no puedo constatar eso. La idea de una organización es concentrar determinar grupo de personas de determinados intereses para el bien común y eso tiene que hacer de todos los días, tiene que haber formación política, no es que improvisemos. La política no es para improvisar, los gobiernos regiones o municipales no son para hacer un banco de pruebas, requerimos personas capaces y preparadas y eso no se ve.

La improvisación de organizaciones políticas a la larga o a la corta, ¿traerá descontento al momento del ejercicio de las funciones de las autoridades? Esa respuesta la puede ver el ciudadano en todas las autoridades que vimos hasta el momento, si nos ponemos a pensar qué es lo que vimos de aquellas personas que alcanzaron el poder en todos los estamentos de administración pública mediante elecciones, creo que nos quedamos bastante desencantados de la participación de muchos. Gracias a esta improvisación ¿no estamos viendo un desfile de personas elegidas en los estrados judiciales, en los pasillos de la fiscalía y el Poder Judicial? No digo que todos tengan malas costumbres, probablemente hay gente de bien que está indebidamente procesada, pero ya es sintomático cuando vemos determinados alcaldes fotografiados o filmados, recibiendo coimas. Eso es inadmisible y no debería pasar si tuviéramos debida filtración por parte de las organizaciones políticas, una debida vigilancia por los ciudadanos y por la prensa.