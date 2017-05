Luego que el pasado jueves 4 de este mes Luz Vanessa Puyo Figueredo ingresara a emergencias del Hospital Regional de Pucallpa tras ser masacrada por su pareja sentimental José Luis Durand Mendoza, la tarde del domingo fue dada de alta para que inicie el largo proceso de recuperación tanto fí sica como psicológica. Aquella tarde no pudo siquiera tomar un poco de caldo ya que todo lo devolvió debido a lo débil que tiene el organismo. Según refi ere Celia Puyo, hermana de Luz Vanessa, los dolores de cabeza son constantes y vuelven cada que ella despierta “Solamente cuando duerme no tiene dolor” señala. Tan fuerte fue el dolor y los mareos que la mañana de ayer tuvo que volver al HRP para ser estabilizada y una vez más devuelta a casa en donde debe permanecer en reposo total mientras se realiza las pruebas que tiene pendientes como una nueva radiografí a, el diagnóstico tanto odontológico como oft almológico, la visita al médico de cabeza y cuello y por último la ecografí a abdominal. Gracias a las gestiones del Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se consiguió en un tiempo récord el ingreso de Luz Vanessa al Seguro Integral de Salud. Vale recordar que el resguardo policial que consiguió el CEM para Luz Vanessa hizo que Durand Mendoza pase una noche en la carceleta por acercarse a ella. Luz Vanessa viene recuperándose lentamente; pero, los familiares no entienden el porqué de su alta médica ya que Luz Vanessa, para ellos, sigue muy delicada de salud como para estar en casa. Buscamos al director del HRP y él nos confi rmó que nos recibirá hoy para desarrollar el caso de Luz Vanessa cuya cita para pasar consulta en neurocirugía es para el próximo 22 de este mes.

FERNANDO GONZÁLEZ POLAR