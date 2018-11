Madre advierte demora en resultados de necropsia de su hijo:

6 Noviembre, 2018 30

Muy preocupada y agobiada, se encuentra Clara Meléndez Mantilla porque han pasado más de 100 días desde el fallecimiento de su hijo; pero aun no recibe los resultados de la necropsia de ley que se le practicó para conocer el motivo de su deceso.

La madre entristecida, relató que su hijo, Rodolfo Sebastián Dávila Meléndez, presentó un cuadro de enfermedad el 18 de julio de este año, y lo llevaron a la Clínica Juan Pablo II, fue intervenido quirúrgicamente el 19, pero lamentablemente falleció.

Preocupada porque se hubiese tratado de una negligencia médica, optó que se realice una investigación, mediante la intervención del Instituto de Medicina Legal que le práctico la necropsia a su menor hijo, y así pueda salir de dudas.

El caso viene siendo materia de investigación preliminar hasta la fecha en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo. Pero lamentablemente el caso no puede avanzar, porque Medicina Legal no entrega los resultados.

La desconsolada madre responsabiliza de la demora al médico legista Wilmer Sarmiento Galván, “han transcurrido más de 100 días, y no ha emitido la conclusión del protocolo de necropsia, porque dice estar de pasantía”, criticó. Señaló en la entidad pública no puede permitir que sucedan estas demoras, ya que se presta para especulaciones y sospechas, ya que si un servidor sale, siempre debe quedar un encargado que atienda la demanda del servicio, y no perjudicar a los usuarios.

Con oficio N° 5154-2018- MP-FN-3°FPPC-CPI del 20 de julio 2018, se solicita a Sarmiento practique la necropsia de ley a Rodolfo Dávila, según ley, el plazo esta para emitir el “informe pericial de necropsia médico legal es 24 horas, los resultados con diagnostico integrado en no más de 30 días.

Plazo que ya se cumplió. “Lo que nosotros necesitamos es el resultado de Medicina Legal, para continuar con el proceso, ya están dilatando demasiado porque hay que cumplir los plazos determinados”, solicito la angustiada madre.