Más del 70% de ucayalinos se automedican y ponen en riesgo su salud

En la región Ucayali, un aproximado del 70% de la población se automedica; situación preocupante porque pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes, indicó Sergio Almeida Amasifuén, decano del Colegio Químico Farmacéutico de Ucayali. Almeida explicó, que esta situación se da generalmente porque las personas para aliviar sus dolencias, acuden primero a las boticas o a las farmacias, ya que los consideran el “primer establecimiento de atención”. O porque no cuentan con los recursos para pagar un médico o las citas en los puestos de salud están topados. Situación que muchas veces es aprovechado por el sector privado, que venden los medicamentos sin receta médica, pensando solo en el factor comercial. Por lo que precisó, que el profesional químico farmacéutico, según la Ley peruana no está para recetar, ya que esa es la función de los médicos; sino que la labor de ellos es ser orientador del consumo, vigilancia y tiempo de duración de los fármacos. “Estamos orientando a la población no automedicarse, ya que ponen en riesgo su vida, porque un medicamento sin un diagnóstico puede causar una reacción adversa, ya que cada organismo es distinto y reacciona de manera diferente a los medicamentos”, dijo. Señaló, que esto debe corregirse y que en las boticas y farmacias privadas debe exigirse la receta médica, lo que lamentablemente no se está cumpliendo, “muchas veces solo ven la parte comercial, solo les importa la venta y no la salud de la población”. Agregó que este panorama tiene que cambiar, pero debe hacerse desde el sistema de salud. “Recomendamos a la población no se automedique y visiten a su médico, de allí acudan a su asesor que es el farmacéutico y les orientará”. Añadió que el Colegio Químico Farmacéutico junto a la DIREMIT están organizando crear el CONTRAFARME, institución dedicada a combatir el comercio infor mal de medicamentos, insumos médicos y productos afi nes; así como a los establecimientos ilegales que no cuentan con un químico farmacéutico y ni siquiera un técnico para la atención a los usuarios. COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DE ANIVERSARIO Por otra parte los miembros del Colegio Químico Farmacéutico de Ucayali, participaron en el desfi le cívico ayer en el distrito de Manantay, como parte de su cronograma de actividades de aniversario, cuya fecha central es el 13 de mayo. En nuestra región son 92 profesionales, quienes están trabajando en la construcción de su local y al servicio de la comunidad. Como parte de sus actividades durante la semana realizarán: campañas farmacéuticas, charlas, capacitaciones y su fi esta de gala. “El químico farmacéutico hace una labor social, trabaja en el sector público y privado, en la atención al paciente; es el especialista de los medicamentos, insumos médicos y productos afi nes”, dijo el decano, quien además expresó un saludo a sus colegas.

ALI RODRIGUEZ