No habría sido un rumor la crisis financiera que registra el Hospital Amazónico de Yarinacocha (HAY), sino un problema que cada día se agudiza, dieron a conocer los integrantes del cuerpo médico en conferencia de prensa. Carlos Morales Hernández, presidente del Cuerpo Médico, informó que hace meses el HAY atraviesa una seria crisis debido a que no cuenta con el suficiente personal médico medicamentos, insumos, equipos biomédicos y ambulancia para poder cumplir con las atenciones en los diferentes servicios; situación calificada como una de sus peores crisis en toda su trayectoria al servicio de la comunidad. Por esta razón, el pasado 27 de febrero, los médicos solicitaron ante las autoridades competentes se declare en emergencia el hospital Amazónico, pero sin resultado alguno, porque no se ha tomado las medidas correctivas que conlleven a solucionar esta situación que pone en riesgo la salud de la población. A este panorama se suma la carencia de médicos especialistas, porque se eximieron de seguir laborando por falta de remuneración, hace más de seis meses; situación que hace que se tenga que transferir a los pacientes al hospital de contingencias. En algunos casos existen profesionales que aun laboran a pesar que se les adeuda, pero ya están considerando su renuncia. Esta situación y otras conoce la titular del sector salud, el gobernador regional de Ucayali, comentaron. También informaron que el pasado 9 de mayo, se presentaron 3 cesáreas de emergencia y no se contaba con un médico anestesiólogo de guardia, lo que ocasionó que el médico de emergencia realice las coordinaciones para transferir a las pacientes al hospital regional de Pucallpa, atención que no se concretó porque atendía varias emergencias. Tuvo que solicitar la intervención de la Fiscalía Provincial Penal a fi n de coadyuvar a la solución y las gestantes fueron atendidas con el apoyo del hospital de EsSalud. Esta crisis económica, sería consecuencia de la desatención presupuestal, ya que la crisis financiera la registran desde el año 2015, y no se ha superado ni con los presupuestos para que se aplique y donde se establece mantener la capacidad operativa y resolutiva de los servicios del Ministerio de Salud a nivel nacional durante 2017, sin resultado alguno. Ante este problema que devendría en pérdidas de vidas humanas, el cuerpo médico del hospital de Yarinacocha exige a la Dirección Regional de Salud y al Gobierno Regional de Ucayali se adopten las medidas económicas, financieras y administrativas para la solución inmediata de los problemas. Este accionar se enmarcaría en el Decreto Legislativo Nº1156, que establece medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos que exista riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones, y en su reglamento la Resolución Ministerial Nº310-2014/ MINSA, que el articulo 5 enumera los supuestos que configuran la Emergencia Sanitaria, entre ellos aquellas situaciones que como consecuencia de un riesgo elevado, pone en grave peligro la salud y la vida de la población. Siendo el acuerdo del cuerpo médico permanecer en asamblea permanente hasta que se solucionen los problemas en el más breve plazo.