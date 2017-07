Con una Resolución Ministerial de número 400-2017, el Ministerio de Educación, se pronuncia y declara improcedente la huelga nacional indefi nida convocada a partir del 12 de julio del 2017, comunicada por la presidencia del Comité de Lucha Nacional de las Bases Regionales del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación Peruana – SUTEP. De acuerdo al documento ofi cial del Estado, advierte que la comunicación de la huelga no adjunta documentación que acredite que el comité se encuentre inscrito en el Registro de Organizaciones Sindicales, asimismo no ha espefi cicado el ámbito de la huelga, detallando únicamente que se dirige por encargo de las bases regionales de Tacna, Ayacucho, Puno, Apurimac, Ica, Ancash, Callao, Lima, Lambayeque, Cajamarca, Huánuco, Cerro de Pasco, Tmbes, Madre de Dios, San Martín, Moquegua, Ucayali y Junín. Señalan también que que la competencia para resolver las comunicaciones de huelga es del Ministerio de Educación, y solo en caso que organizaciones gremiales de nivel regional declaren huelga con un pliego de reclamos especifi cos de competencia exclusiva del gobierno regional, será conocida y resuelta por la dirección regional de Educación en primera instancia y gobierno regional en segunda, observandose en el presente caso que la comunicación de la heulga contiene un pliego de reclamo a nivel nacional por lo que corresponde al titular del MINEDU pronunciarse sobre el pedido. La resolucion aclara también que el pago de remuneraciones solo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de ley expresa en contrario o por aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la normativa vigente, el pago de remuneraciones por días no laborados. A dos días de realizarse la huelga, en Ucayali, algunos dirigentes informaban que no habían sido convocados para decidir A dos días de realizarse la huelga, en Ucayali, algunos dirigentes informaban que no habían sido convocados para decidir si se unían a la protesta nacional. Se conoce que en Cusco los maestros de instituciones educativas públicas, en el día 26 si se unían a la protesta nacional. Se conoce que en Cusco los maestros de instituciones educativas públicas, en el día 26 de la huelga indefi nida que acatan bloquearon la línea férrea que conduce a Machu Picchu por segundo día consecutivo, de la huelga indefi nida que acatan bloquearon la línea férrea que conduce a Machu Picchu por segundo día consecutivo, además de varias carreteras.