En espera de que el Gobierno Regional de Ucayali- GOREU, cumpla su promesa de mejorar las condiciones de vivienda, se encuentran 29 familias asentadas en el Asentamiento Humano “Nueva Era”, que fueron trasladados para permitir el avance de la obra del Bulevar de Yarinacocha. Como se recuerda el año pasado, el GOREU se comprometió a trasladar las 91 familias del A.H. “Nuevo Edén” del distrito de Yarinacocha, puesto que su permanencia en el lugar hace correr cierto riesgo al avance de la obra, conllevando a denuncias y hasta 7 millones de soles en pérdidas. En especial porque el proyecto integral del malecón de Yarinacocha, abarca los pasajes Virgen de Lourdes y Francisco del Águila donde están asentados los de Nuevo Edén, por lo que el GOREU y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha- MDY, deben liberar el lugar y entregar el espacio a la constructora en aquel entonces. (Por ahora la obra está paralizada, pero se conoce que la obra reiniciará cuando bajen las aguas de la Laguna de Yarinacocha). Hubo muchas controversias en este proceso entre el GOREU y la MDY en un principio en este tema, pero fi nalmente el GOREU fi rmó un acta de acuerdos con Nuevo Edén para su trasladado, pero solo se llegaron a trasladar 29 familias y hoy aún están las cerca de 70 familias, que han anunciado no saldrán, porque, según ellos dicen “el GOREU no cumplió sus promesas”. Lender Fasabi Rengifo, presidente de Nuevo Edén, indicó que llegaron a un acuerdo con el gobierno regional para su traslado, con la condición que les den un lugar donde vivir, que cuente con los servicios básicos y que haya un escuela cercana para sus hijos y aunque un tanto descabellada, que les construyan sus casas. Pero que dicen ellos, el GOREU aceptó. Es así que en un inicio los quisieron reubicar en el kilómetro 8, unos kilómetros adentro, pero la propuesta no fue aceptada porque “no cumplía las condiciones”, dice Fasabi. Es así que el GOREU “les ofreció terrenos pero pertenecientes a la Fuerza Aérea del Perú- FAP”, indicó. Pero esta propuesta no fue aceptada por la FAP, es así que las 29 familias fueron llevadas a Nueva Era, y según dice el dirigente, “dichos moradores están totalmente abandonados y el GOREU no cumplió con ellos, y mucho menos cumplirá con nosotros, por lo que no nos trasladaremos”. Sobre los espacios que le pertenecen al malecón, dijo “los que nos hemos quedado, no afectamos los pasajes Virgen de Lourdes, ni Francisco del Águila, ya que quienes los ocupaban ya fueron reubicados. Por lo que no nos vamos a retirar, hasta que no nos den un sitio adecuado”. Por el contrario al acta de traslado antes acordado, afi rmó que el GOREU les dijo ya no les va a sacar. Por lo que pedirán a la MDY los considere zona urbana y les otorguen certifi cados de posesión, además que rellenen sus calles ya que el lugar donde están ubicados es una zona inundable. ALI RODRIGUEZ