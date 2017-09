“El fatídico enfrentamiento sucedido recientemente en Nueva Requena, quebrada Motelillo, a 20 km adentro de la línea divisoria del Bosque de Protección Permanente – BPP, donde fueron abatidos 6 ciudadanos trabajadores de empresas acaparadoras de tierras con fi nes agrícolas, no fue por causas de sobre posesión de tierras”, enfatizó el director regional de Agricultura, Isaac Huamán Pérez. Al solicitarle a qué empresas se refería, el funcionario respondió, son empresas con alta capacidad fi nanciera procedente de Chiclayo y San Martin dedicadas a actividades agrícolas de bajo riego y molinaje de arroz”. Respondiendo a las acusaciones que han caído sobre la dirección agraria, Huamán subraya que este hecho de sangre se ha perpetrado en territorio exclusivo del Bosque de Producción Permanente, de recientísima ocupación para fi nes de arroz bajo riego y agrega “los matonescos grupos que pugnan por estas tierras son al menos tres asociaciones que se han estafado entre sí, vendiéndose, invadiéndose y queriéndose revender un terreno de vocación forestal, muy lejos de la línea que separa las tierras de libre disponibilidad del Estado. “No es verdad, que esa desgracia sea culpa de la autoridad agraria regional, menos del gobernador regional Manuel Gambini Rupay como sostiene el consejero Javier Bonilla”, remarcó. De igual manera revela que su despacho no ha entregado constancias de posesión de tierras a ningún ciudadano que esté ubicado sobre territorios del Bosque de Producción Permanente-BPP, porque lo prohíbe la Ley. “La gestión que presido no ha transferido en venta extensiones de tierras de vocación agrícola a ninguna transnacional o grandes empresas nacionales, por el contrario, se ha reconocido el derecho posesorio de la tierra a más de 7 mil productores agrarios, cuyo derecho titulatorio cumple con la Ley 1089, como evidencia que la actual administración regional es la gestión que más ha titulado en el periodo que se me ha confiado”. Finalmente, afirma que jamás ha negado el derecho al territorio a ninguna comunidad nativa, por el contrario, conforme a la Ley he titulado 49 comunidades nativas en 2 años y medio, frente a ninguna que se haya titulado en 18 años desde 1997. Además, se ha anunciado un proceso titulatorio de 53 comunidades nativas más, que culminará en diciembre. Asimismo revela la implementación del convenio específi co con MINAGRI – PTRT3, para titular 27 comunidades más y 2,500 títulos individuales más el año 2018. De igual modo otorgó mediante Resolución Directoral a la comunidad nativa Santa Clara de Nuevo Requena un área de ampliación de 750 hectáreas de libre disponibilidad, a pesar de la gran controversia que eso generó con los mestizos de su entorno.