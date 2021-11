Creyó que estaba muerta y la escondió debajo de la cama

Una mujer de 27 años se salvó de milagro tras recibir brutal golpiza por su pareja quien después de darle por muerta la envolvió en una sabana y la escondió debajo de la cama. El hecho se registró en una comunidad de Santa fe en San Lorenzo, Argentina.

Según la víctima, su expareja y padre de sus tres hijos fue hasta su casa donde vive junto a su abuela de 90 años. El hombre interrumpió de imprevisto por el costado de la vivienda familiar y sin decir ni una palabra empezó a golpear a la mujer frente a sus hijos que fueron testigos de la dramática escena. La pegó en la cara, la cabeza y el cuerpo, hasta dejarla inconsciente, Sin embargo, esa situación no bastó para detenerse, por el contrario, comenzó a pisarla.

Tras darla por muerta la escondió cubierta con una frazada debajo de la cama donde dormía la mujer. La única testigo que se encontraba cerca escena la fue la hija mayor de 12 años Maru.

Ocurrió en Santa Fe. El agresor tenía denuncias por violencia desde el 2018 y una restricción de acercamiento. Se entregó en una comisaría.

Según mencionó la mujer en un diario, el agresor violó la orden de restricción que tenía desde el 2018, por las denuncias anteriores de agresión física y psicológica hacía la madre de sus hijos.

“Mientras me pegaba y mis chicos lloraban, entró mi nena más grande y lo quiso sacar de encima pegándole una piña en la espalda. Es rechiquita y el tipo la empujó contra el inodoro del baño, se golpeó”, relató la víctima.

En medio de su arranque de furia y creyendo que ya la había matado, después su ex la envolvió a ella con una sábana y la ocultó debajo de la cama antes de escapar. Pero se equivocó.

“La nena esperó un ratito hasta que él se fuera y ella me sacó de debajo de la cama. Ella vio que yo estaba debajo de la cama y envuelta en una sábana y temblando. Me movía mal, es que estaba en convulsiones por los golpes de la cabeza, ella me sacó y llamó a vecinos y me internaron”, recordó sobre ese dramático momento.

La mujer fue trasladada al Hospital Granaderos a Caballo y después al hospital de San Lorenzo, donde quedó internada varios días. Tras recibir el alta, denunció lo ocurrido en la Secretaría de Violencia de Género municipal y la causa quedó a cargo del fiscal, que inmediatamente dispuso un operativo cerrojo para dar con el agresor. Sin embargo, antes de que la policía lo encontrara, el acusado se entregó en la comisaría de Fray Luis Beltrán.