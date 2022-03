Cuidadora de guardería es captada cuando fractura pierna de niño (VIDEO)

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un menor de cuatro años es maltratado por una de sus cuidadoras en una guardería, ubicada en la delegación de Villa del Pozos, en San Luis Potosí, en Mexico, quien presuntamente le fracturó la pierna.

El incidente ocurrió el 18 de febrero; en el video se ve a la cuidadora cargar al menor y sentarlo agresivamente en una silla, lo que supuestamente ocasionó que el niño se fracturara la pierna izquierda. Posteriormente, el niño comienza a llorar y sin calmar su llanto, la cuidadora le pone sus zapatos, apretando su pierna lesionada.

Fernanda Rodríguez, madre del menor, acusó que la escuela no le notificó del incidente y que no le atendieron la lesión a tiempo, pues incluso cuando llegó por él continuaba llorando. Al preguntar la razón, las maestras le comentaron se cayó, pero ya habían revisado que no tuviera lesiones; sin embargo, insistió en que le entregaran el video de seguridad.

Una vez que consiguió el video, llevó al menor con un pediatra quien le mandó a hacer unas radiografías, con las que confirmaron la fractura. «No me agrada la manera en que manipulan, mueven, cargan a mi pequeño y pues que realmente a la versión que me dieron, que revisaron si tenía un daño, en el video me doy cuenta que no le prestaron ninguna atención a la caída de mi hijo.

«Me dijeron que se cayó cuando yo les pregunté en varias ocasiones porque era el llanto de mi pequeño, una vez con el video voy con el pediatra y le envía unas radiografías y nos confirman que tiene una fractura», dijo la madre. Tras recibir el diagnóstico, Fernanda presentó una denuncia contra la cuidadora y la guardería.