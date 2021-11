“Me vendieron a un anciano”: Niña afgana fue vendida porque su familia no tenía qué comer

CNN rescató a una niña de 9 años que iba a ser vendida como esposa a un hombre de 55 años para que su familia tenga dinero. Esto ocurrió en Parwana.

“Mi padre me ha vendido porque no tenemos pan, arroz y harina. Me ha vendido a un hombre anciano”, relató la pequeña al medio internacional. La pequeña teme que el hombre la golpee y la obligue a trabajar en su casa.

La familia sobrevive gracias a la ayuda humanitaria y trabajo domestico, ganando unas cuantas monedas al día. Abdul Malik, el padre de la pequeña, no puede dormir por la noche. Antes de la venta, le dijo a CNN que está “destrozado” por la culpa, la vergüenza y la preocupación.

El pasado 24 de octubre, Qorban, el comprador, llegó a su casa y entregó 200.000 afganis (US$ 2.200) en pago con ovejas, tierras y dinero en efectivo al padre de Parwana.

“(Parwana) era barata, y su padre era muy pobre y necesita dinero”, dijo Qorban. “Ella trabajará en mi casa. No la golpearé. La trataré como a un miembro de la familia. Seré amable”. El padre de la menor. aseguró que el hombre no tratará a la pequeña como esposa, pero Malik sabe que no tiene control sobre lo que le suceda ahora.

“El anciano me dijo: Estoy pagando por la niña. No es asunto tuyo lo que haga con ella… ese es mi problema”, relató Malik a CNN.

El día de la venta, el anciano agarró a Parwana del brazo y se la llevó. Mientras se iban, la pequeña en llantos hundió los pies en la tierra y trató de apartarse, pero no sirvió de nada. La arrastraron hasta el coche que la esperaba, que se alejó lentamente.