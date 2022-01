¿Qué esta pasando en Colombia? (VIDEO)

Tras la nueva reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque, hace una semana miles de personas salieron a las calles de Colombia para manifestarse sobre la reforma del aumento de costo de gasolina, disponer impuestos a productos básicos de la canasta familiar, imponer la base gravable del impuesto de renta y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los servicios funerarios, internet, entre otros.

Muchas manifestaciones terminaron en hechos de violencia, desmanes y vandalismo. Además, cientos de civiles y policías resultaron muertos y heridos, en ciudades como Bogotá, Calli y Medellín.

Asimismo, la alcaldesa Claudia López a través de su cuenta de Twitter dio a conocer este último miércoles, que al menos 25 estaciones de policías fueron afectados, de las cuales 19 fueron vandalizados y 3 quedaron destruidos.

Según la Defensoría del Pueblo, informó que alrededor de 140 quejas fueron recibidos por uso de exceso de fuerza por el equipo policial.

Además, la ONG denunció 26 muertes de manifestantes por parte de la policía, más de 1 100 violencia policial, 761 detenciones arbitrarias, 9 casos de violencia sexual y decenas de casos de desaparición.

La comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero acusó este último martes que miembros policiales de la localidad de Calli, dispararon a sus miembros de la ONU, al igual que a personas que pasaban por las calles.

No, this isn’t an accion MOVIE. This is happening in Colombia, the military is now throwing stun granades against people, the protesters are unarmed and non violent. THIS IS HORRIFYING.#SOSColombiaNosEstanMatando pic.twitter.com/TKlvPbGRCD

— Lu 🖤 (@Luisablink97) May 5, 2021