Los constantes robos a personas que retiran fuertes montos de dinero de las diversas entidades fiancieras de la ciudad son el penoso pan de cada semana. Para hablar con una voz autorizada en seguridad ciudadana, Diario Ímpetu entrevistó al coronel Julio Vilca Lan dauro, jefe de la División Policial de Orden y Seguridad. Sobre cómo se dan esto robos señaló “Esa modalidad de esperar a gente que sale de los bancos y robarles es conocida en el argot policial como ‘marcaje’. En el momento que van a la agencia bancaria ya los están vigilando, hacen un reglaje y por el camino otro delincuente espera a que lleguen cerca a su casa y ahí los interceptan, generalmente están armados y son de tres a cuatro. Casi la misma modalidad que en Lima”. La información debe llegar de algún lugar, al respecto dijo “Tenemos identificadas cuatro fuentes de información. Primero los mismos funcionarios del banco, luego el entorno familiar de la víctima, el entorno laboral y también los mismos delincuentes que están en la entidad bancaria mimetizados porque el delincuente que asalta no está sentado en la sala; sino, un menor de edad, una señora, un anciano y nadie va a sospechar que está viendo quién hace una operación. Hay variables”. El punto de vista del coronel Vilca sobre estas cuantiosas operaciones es claro “La persona que tiene plata en efectivo sabe que se expone a un riesgo latente. Muchos usuarios quieren evitar el ITF. Hoy en día que hay tanta tecnología que desde el propio teléfono celular se pueden hacer transacciones” y añadió “Esos usuarios deberían pensar. La persona que hace un retiro fuerte de efectivo tiene que pensar que está poniendo en riesgo su vida. El delincuente va drogado y no tiene ninguna pizca de moral, no le interesa meter un balazo, al menor intento de resistencia, es capaz de disparar. Yo creo que hay que adoptar una cultura y ser más responsables al momento de sacar dinero”. Para resolver estos delitos se necesitan la mayor cantidad de rostros a identificar; pero, el Coronel Vilca reveló una preocupante situación “No hay un apoyo total de las empresas financieras, ellos dicen ‘se robaron el dinero; pero, fuera del banco, no es nuestra responsabilidad’; pero sin embargo no saben que de adentro sale, que adentro hay falencias e infidencia. Cada vez que ocurre un ilícito y pedimos a las agencias bancarias el vídeo nos dicen que tenemos que pedirlo mediante un mandato judicial”. Amplió “Eso nos retrasa. Quisiéramos hacer una alianza con la fiscalía, el Poder Judicial para poder acelerar ese trámite. Las mismas agencias bancarias deberían apoyar. El fin no es averiguar la vida ajena; si ellos nos permitieran ver sus cámaras podríamos ver que personas estaban en inmediaciones, qué personas están pendientes, al tanto de quién saca dinero. Eso nos facilitaría bastante la investigación”. Si es inminente un retiro de dinero de grandes proporciones, el coronel Vilca señaló las siguientes medidas preventivas “Podrían pedir apoyo a la policía. No siempre tenemos vehículos a disposición; pero nuestra voluntad e interés es que no se cometa ningún ilícito contra la población ucayalina. Recomendaría que la gente que mueva bastante dinero por lo menos tenga una cámara en su casa. Eso nos va a permitir identificar al delincuente, funciona también como medio disuasivo”.