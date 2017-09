El Estadio Nacional será el escenario para el partido que sostendrá la Selección Peruana ante la de Colombia en el cierre de las Eliminatorias Rusia 2018. Sin embargo, el encuentro entre Deportivo Municipal vs. Universitario de Deportes por el Torneo Clausura puede suspenderse después de que el comando técnico de la ‘blanquirroja’ recomendara cuidar el campo hasta el próximo 10 de octubre.

El duelo está programado para este sábado y Pedro Troglio, entrenador del equipo crema, en conferencia de prensa en Campo Mar manifestó que no quiere imaginarse que el partido no se jugará si hace unos días se realizó el concierto de Maroon 5.

“No me quiero imaginar que no vamos a jugar (el sábado), nos estuvimos preparando hasta hoy (jueves). Además, ¿por qué no vamos a jugar si hubo un recital el miércoles en este estadio?, faltan 20 días para el partido.

Creo que hay tiempo, sería una pena relegar el campeonato, ya va haber un montón de partidos suspendidos por fecha FIFA. Me parece que relegar este partido no tiene sentido”, dijo Troglio. “No lo vería muy serio que nos digan hoy o mañana que no vamos a jugar. Puedes suspender la reserva o jugarlo en otro lado. Un partido de futbol el día sábado no creo que arruine el campo, al siguiente se ponen a trabajar y en 17 días no va a estar impecable pero la vas a mejorar bastante”, agregó.