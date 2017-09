Abel Vásquez Panduro, secretario del Frente de Defensa de Ucayali (FREDEU), criticó el estado de la obra de Doble Vía del 0 al 5 de la Av. Centenario, y exhortó a las autoridades del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) exigir que el Consorcio Centenario levante correctamente todas las observaciones. “Estamos dando a conocer y advirtiendo las fallas y picaduras que existen en esta pista, y que la empresa [Consorcio Centenario] para que pueda entregarlo lo está maquillando. Esto demostraría que el concreto fue pobre, al punto que la lluvia lo ha lavado y vemos ahora los inconvenientes”, dijo. Indicó que en esta obra se invirtió casi 80 millones de soles, pero la preocupación está en que “no tendría durabilidad en el tiempo”. Dijo no entender el por qué, si se hizo ‘un buen trabajo’ en el concreto, -según el expediente técnico- este se haya lavado prontamente con el agua de lluvia. “No se entrega, ni inaugura, pero tiene una serie de problemas. Y por qué hoy lo están maquillando con una crema llamada Chema Patch y con eso punto cerrado”. Enfatizó que la Doble Vía podría llegar tener incluso el mismo destino y estado de la obra del jirón Cahuide. “Estamos advirtiendo para que el GOREU a través de sus supervisores pidan las correcciones necesarias de las diferentes observaciones que se han dado. Si ellos quieren corregir que lo hagan bien, que excaven que hagan nueva base y nuevo concreto, y se entregue una buena obra”, aclaró. Además según Vásquez Panduro, la empresa Uranio, quien construyó la obra Cahuide, forma parte del Consorcio Centenario, y eso sería una seria advertencia, y que el mismo destino enfrentaría el Hospital de Pucallpa. “Esta misma empresa hizo la obra Cahuide y hoy no sirve. Hoy tenemos que reclamar y exigir, que a la obra lo hagan bien. La obra tiene 7 años de garantía y signifi ca que hasta ese tiempo la obra de durar y si ocurriera un desastre ¿a quién vamos a reclamar si ya pasó su plazo de garantía y quien va a ser perjudicado si no es la población, concluyó.