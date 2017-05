“ONG no pueden infl uenciar, primero que solucionen los problemas de la población”

Compartir

PRESIDENTE DEL CONGRESO, LUZ SALGADO EN UCAYALI

Fuerte, clara y contundente fue la respuesta de la presidente del Congreso de la República Luz Salgado Rubianes, al responder interrogantes de la prensa ucayalina, concerniente a que organismos no gubernamentales se oponen a que el Estado peruano atienda el derecho de conectividad de las poblaciones fronterizas del país, como la provincia de Purús. Indicó, que el Perú, es un país soberano y ningún otro país puede entrometerse en las decisiones que adopte para atender la necesidad de su población; primero los organismos no gubernamentales-ONG antes de emitir opiniones sobre temas nacionales, deberán resolver problemas como el acceso al agua, luz, atención a los problemas de salud como tuberculosis, anemia, desnutrición para que emitan una opinión. Salgado Rubianes, aseveró durante su periplo por la región Ucayali, en las audiencias públicas descentralizadas de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República que “si no se resuelven problemas básicos como el saneamiento básico de las poblaciones vulnerables del interior del país, mejorar el acceso a la educación, salud, infraestructura básica, sin presencia del estado en todo los niveles, las poblaciones de Purús y Atalaya y otros van a seguir en pobreza, por lo tanto no tendrán esperanzas. “Ocurren por la poca presencia del Estado peruano en estas jurisdicciones, donde no se avizora una atención real, haciendo que la pobreza extrema se convierta en una cruda realidad, situación que debe corregirse desde la raíz”. La presidente del legislativo reconoció que las autoridades locales de Purús y Atalaya hacen lo posible, pero necesitan un apoyo concreto, con más recursos “se tiene que entender que los problemas de la Amazonía no son los de la sierra ni de la costa”, dijo y citó como ejemplo que en la provincia de Purús una bolsa de cemento cuesta 225 soles, mientras que en la capital 35 soles. De igual manera, se refi rió que se queda alarmada cuando escuchó la exposición del alcalde de Sepahua Luis Adauto Chuquillanqui, que en la comunidad Santa Rosa de Serjali, hay población altamente contaminada con mercurio; sumándose otras realidades alarmantes como la trata de personas y prostitución infantil. Hechos que se tienen que combatir. Subrayó la parlamentaria, que dentro de las funciones del legislativo, es difí cil decir que se van a solucionar todo los problemas, porque tienen que ser resueltos por el poder ejecutivo presupuestalmente; nuestra la labor como congresistas es fi scalizar y tomar referencias de la población, porque para eso nos han elegido, refi rió. “Somos la voz del pue blo, estas sesiones son importantes porque nos permite llevar el problema, no nos vamos a quedar con los documentos, los vamos a presentar a las instancias que corresponden; es el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ver la conectividad de Purús, ver que están haciendo para que los vuelos sean más continuos, hasta que se logren otros mecanismos para esta población fronteriza que reclama la atención del Estado Peruano. De igual modo, en el sector educación precisó que solicitarán información de las acciones del Ministerio de Educación, que está haciendo para evitar la deserción escolar en estos lugares, así como mejorar las condiciones de acceso a la educación; “cómo es posible que el programa social Qali Warma no llegue a una a la provincia de Purús, donde hay anemia, desnutrición, tuberculosis”, se preguntó. Finalmente, agradeció la hospitalidad de los pobladores de la provincias de Purús y Atalaya donde recogieron planteamientos en las audiencias descentralizadas desarrollada por la Comisión de Relaciones Exteriores que les ha permitido entender claramente la problemática, donde el gran problema es la falta de conectividad, altos índices de anemia, desnutrición, carencia de saneamiento y de energía electica, entre otros