¡Como cambian los tiempos Venancio! ¿que te parece?

“…Los niños de hoy en día, nacen y ya están hablando, si los pones en el suelo, ya se salen caminando…” primeras letras de popular canción de Los Compadres de Cuba que nunca pasa de moda, no solo por su ritmo pegajoso testigo de incontables momentos de alegría, sino porque su mensaje siempre esta vigente.

Si imaginamos una línea de tiempo, solo en las primeras dos décadas del presente siglo los cambios en nuestros hábitos, en el pensamiento humano, en el conocimiento, en los avances tecnológicos, en el medio ambiente, en la economía, en la medicina, en los modelos de desarrollo, en fin, en “todo”, es cada vez mas rápido, mas radical, si no nos adecuamos a ellos con la misma velocidad y lectura apropiada, nos quedaremos rezagados y hasta podríamos desaparecer, si, dije desaparecer y les digo el porque de mi dura apreciación.

VER TAMBIÉN:EL DRAMA DE LA EDUCACIÓN EN PANDEMIA

En el presente siglo por ejemplo, en América tenemos la crisis económica de países como Argentina el 2001 que provocó la bancarrota de la hacienda pública y política, y en Venezuela, originada por un modelo de desarrollo socio-económico que fracasó en el pasado en otras latitudes como Cuba que hasta ahora persiste, sin embargo de manera positiva y luego de muchas jornadas de lucha, el género femenino viene ocupando cada vez mas espacios antes negados para ellas, el 2006 Michelle Bachellet es elegida como la primera mujer presidenta de Chile y el 2011Dilma Rousseff primera presidenta elegida de Brasil, asimismo la inclusión racial obtiene un logro importante con la elección de Barack Obama el 2009 como primer afroamericano presidente de los Estados Unidos de América, Europa el 2002 inicia con éxito una integración socio-económica con la entrada del Euro como moneda de doce Estados miembros de la Unión Europea, estos son algunos ejemplos de como todo evoluciona y nosotros como principales actores.

VER TAMBIÉN:Despedida a un amigo

Estos cambios como muchos otros vienen acompañados de temores e incertidumbres que gradualmente son superados por la adecuación del comportamiento humano, ahora cuando alguien presenta su hoja de vida para un proyecto laboral pone : “ …facilidad para adaptarme al cambio y trabajar bajo presión…” , bien, entonces porque cuando se presenta hace un año en el mundo entero el factor de cambio mas importante de las últimas décadas llamado COVID-19, algunos todavía continuamos nuestras vidas como si nada pasara y seguimos asistiendo a reuniones sociales en grupo, organizando fiestas de cierre de carnaval, reclamamos a otros el contagio de un familiar cuando fuiste alertado de tener mas prudencia y adaptarte al cambio, ni la vacuna largamente esperada como si fuese el elixir de la juventud va a solucionar este cambio fatal en nuestras vidas si no actuamos radicalmente por voluntad propia, entonces cuando digo que hasta podríamos desaparecer, aunque suene apocalíptico, podría ser realidad si continuamos como si nada pasara.

VER TAMBIÉN:PURÚS FRENTE A LA CEPA BRASILERA

Las especies que se preservaron en el tiempo cumplieron de manera estricta comportamientos para tal efecto, somos una especie que no tiene sentido común, caso contrario todos haríamos lo mejor para todos empezando por uno mismo. La adaptación de este cambio en nuestras vidas empezará entonces cuando cada uno de nosotros (sin imposición de otros) tome conciencia y cambie radicalmente sus hábitos y costumbres para siempre, estamos viviendo una nueva era, nada será igual en adelante y lo digo porque hoy será el COVID-19, mañana sabe Dios que otra bacteria, virus o plaga será la protagonista.

En nuestras manos esta vivir en un mundo mejor, mas solidario, inclusivo, tolerante, sostenible, y no como decía mi abuelita “…hijito, veneno que no mata, engorda…”, no queridos amigos, esta vez no es así, nos vemos (si nos cuidamos).

Ulises Saldaña