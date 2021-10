La cuadratura del círculo

Problema matemático de geometría que hasta hoy nadie lo puede resolver (que yo sepa), se trata de hallar con solo regla y compás un cuadrado que posea un área que sea igual a la de un círculo dado. Existen otros problemas que la sociedad a través de la historia de la humanidad aún no los puede resolver, problemas que fuera de ser matemáticos son mas de actitud relacionado con nuestro comportamiento, estos se repiten constantemente en nuestra línea de tiempo y lo que es peor, no solamente no los podemos solucionar, sino parece ser que nos gusta repetirlos una y otra vez, no aprendemos del pasado, no escuchamos a los que han vivido mas, no miramos hacia atrás para construir nuestro presente, es decir nuestro futuro podría convertirse un una cuadratura del círculo.

El momento de renovación de autoridades que estamos viviendo, nos muestra por ejemplo el mismo problema de cada proceso electoral, un abanico de ofertas de todos los colores y sabores, la gran mayoría no podrían cumplirse de llegar al poder, ofrecen ejecutar proyectos que no les compete, simplemente manejan un listado de lo que el electorado quiere y eso ofrecen, no importa si no les compete funcionalmente poder solucionarlos, el problema es que con toda seguridad volveremos a elegirlos aun sabiendo que, a los que elegimos anteriormente por las mismas promesas, hoy están destrozando nuestra gobernabilidad.

La misma actitud egoista y no solidaria con falta de sentido común se puede apreciar en las calles y barrios de nuestra populosa ciudad, solo nos preocupa la casa donde vivimos y que a las calles, alcantarillas, veredas y otros que les caiga una bomba, pensamos que el problema no es nuestro y que las autoridades de turno lo solucionen, total para eso los elegimos ¿no ?, recordemos que el presidente del pais norteño Jhon Fitzgerald Kennedy decia que …” no preguntes que puede hacer tu pais por ti, pregúntate que puedes hacer tu por tu país “ … , hace tres semanas que escribo unas líneas en este diario tratando de buscar una reacción positiva en nosotros, un cambio de actitud para resolver nuestros problemas ancestrales, problemas que a diferencia de la cuadratura del círculo, podrían tener solución si es que cada uno actúa con sentido común.

El sentido común en este momento de profunda crisis mundial por el COVID es cuidarse para no contagiarse y consecuentemente no contagiar a otros, cumplir con los protocolos de manera estricta, uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos entre otras acciones necesarias, pero a muchos no les interesa hasta que algun ser querido se afecte de manera mortal, ayer fui al mercado 2 y pude apreciar lo antes dicho, grupos de señores motocarristas que esperan la salida de clientes (en el jirón Ucayali) conversando en círculo con las mascarillas debajo de la boca, vendedores conversando con algún cliente de la misma manera, todos agrupados en un mismo puesto, la puerta de ingreso y egreso ahora es una sola sin respetar inclusive el uso de alcohol y medida de temperatura, es decir, como si la vida de una persona no tendría valor, no es solo este mercado, en toda la ciudad podemos observar el mismo comportamiento y que decir en las zonas rurales, en los caseríos y centros poblados mestizos y nativos nadie usa mascarilla o casi nadie.

En los últimos días las redes sociales se llenan de obituarios, mensajes dolorosos que nos informan el fallecimiento de un vecino, muchos a quienes conocimos de toda una vida, compañeros de trabajo, de estudios, profesores. médicos, policias, etc.,etc., esto debe parar, depende de nosotros hasta esperar que nos toque una vacuna que pueda curar este mal.

Nuestros problemas entonces si podrian tener solución porque depende de cada uno, no es que no podamos, tal vez es que no queremos, recuerdo que mi abuelita decia …. “hijito, tanto va el agua al cántaro que se rompe “…, ojalá se rompa el cántaro del egoísmo, nos vemos.

Ulises Saldaña