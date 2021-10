La profecía de la pitonisa

Heródoto (griego considerado el padre de la historia) nos contó que, durante las Guerras Médicas (a los persas se les conocia como medos), la pitonisa de Delfos (encargada de ver el futuro, tambien llamada pita) vaticinó la rendición de los helénicos ante los persas, presagiando desastres y derrotas; sin embargo, éstos, partidarios de resistir, hicieron rectificar a los sacerdotes el sentido del oráculo, emprendieron la guerra y resultaron finalmente vencedores.

Desde que comenzó la carrera electoral para conseguir un cupo de gobierno en nuestro querido Perú para los próximos cinco años, hemos escuchado a muchos pitonisos “viendo” a los ganadores, llámese encuestadoras, analistas, consultores, comentaristas, inclusive y sobre todo a los mismos candidatos, hoy con toda seguridad sabemos que la mayoría se equivocó de “cabo a rabo”, es decir como a la pitonisa de Elfos, el vaticinio les falló.

Me incluyo como cualquier ciudadano preocupado, haciendo de pitoniso en semanas pasadas para tratar de ver qué nos deparará el futuro a partir de hoy, vi un pais diferente, con visión de futuro a largo plazo, con estructura logística y de servicios básicos para las grandes mayorías, vi a su gente solidaria, a una gestión administrativa descentralizada y desconcentrada, sobre todo vi que por fin la redistribución de nuestra riqueza llegaba a los que más lo necesitan, pude ver tambien la seguridad jurídica y social, ya no había delincuencia ni corrupción, es decir, vi talvez lo que todos queremos ver y es por eso que a través de nuestra decisión de ayer, por fín tenemos hoy el recurso humano que hará posible que nuestra mirada al futuro se haga realidad, espero no habernos equivocado como la pitonisa de Elfos.

Que se haga realidad nuestra visión al futuro, ahora depende de los que ayer elegimos para que nos gobiernen y lo hagan realidad, de cada uno de los congresistas, del presidente y su séquito, sobre todo de aquellos funcionarios que serán los que ejecuten las decisiones tomadas, los ministerios, programas sectoriales y todo espacio protagonista de las acciones diarias que construyen paso a paso nuestra mirada y justo deseo para nuestras generaciones venideras, empezando de nosotros. Hoy ya se acabó la acción política partidaria, los ganadores ahora deben gobernar para todos y todos debemos apoyar con nuestras voluntades y trabajo a los que ganaron, la sociedad civil organizada, la empresa privada y las autoridades del sector público son ahora los responsables que se haga realidad la gobernanza que todos deseamos, que sea participativa, inclusiva y sostenible en el tiempo.

A los nuevos elegidos debemos darles nuestra confianza y credibilidad de que ésta vez sí será diferente, que es momento del cambio, no es dificil, solo necesitamos voluntad y actitud para conseguir el bienestar común, caso contrario la historia se repetirá y dentro de pocos meses volveremos al caos y desgobierno, nuevamente a los pedidos de vacancia, nuevamente al odio entre peruanos, nuevamente a reconstruir nuestra esperanza y fe en los próximos candidatos con el deseo que la próxima vez Dios nos ilumine y por fin se haga realidad nuestro deseo, nuestra visión de pitonisos ingenuos pero bien intencionados.

En los próximos días podremos tener señales de lo que nos espera, veremos qué pasa, estaremos vigilantes, debemos estar vigilantes de que esta oportunidad sea diferente, estoy envejeciendo con la esperanza de que en cada oportunidad la historia será diferente, no es difícil, solo hay que hacerlo bien, mi abuelita solía decir con relación a los que repetían sus errores por falta de voluntad .”hijito, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver “… ojalá pues, hablamos luego.

Ulises Saldaña