VOTACIÓN EN PANDEMIA

El próximo 11 de abril los peruanos acudiremos a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto, en una situación que no tiene antecedentes en nuestra vida republicana, estamos azotados por una pandemia la que según estimaciones, con datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) ya supera 130,000 fallecidos, más del doble de las cifras oficiales del Ministerio de Salud que está por encima de 53,000 víctimas.

Desgraciadamente la lucha contra el Covid-19 en nuestro país ha generado una crisis sanitaria/económica, por decisiones en la presidencia de Martin Vizcarra como actualmente con Francisco Sagasti, el primero al haber diseñado una estrategia basada en cuarentenas, pretendiendo acorralar al virus con Pruebas Rápidas, lo que resultó en un fracaso censurable, agravado al no tomar las decisiones necesarias para adquirir vacunas a tiempo y de calidad, además de plantas de oxígeno y demás servicios hospitalarios; mientras el segundo igualmente lento en sus decisiones de adquisición de vacunas, haciendo prevalecer su ideología, no autorizando a los privados a adquirirlas para sus trabajadores y no adquiriendo a tiempo plantas de oxígeno y unidades de cuidados intensivos (UCI).

VER TAMBIÉN:La cuadratura del círculo

En el aspecto económico la caída del PBI en el 2020 ha llegado a 11,36%, aumentando 5% la pobreza que ahora llega al 25% según la CEPAL; el rebote que se esperaba para este año en nuestra economía que se estimaba en 11.5% comienza a descender, ahora se estima en 10,7% según el Banco Central de Reserva (BCR), todo esto al insistirse en cuarentenas, frente a otras políticas que respetando las normas sanitarias, nos permitirían salir de la grave crisis que nos encontramos.

Así tenemos que Keiko Fujimori para volver a rescatar al Perú de una situación crítica, plantea entre otros aspectos implementar una política que ha denominado “Perú Abierto”, la que incluye medidas sanitarias adecuadas y protocolos con mejores aforos, renovar los créditos reactiva y dar mayores facilidades en el pago de impuestos, eliminando la política de continuar con cuarentenas innecesarias.

VER TAMBIÉN:EL MONITOR HUÁSCAR, ÚNICO EN EL MUNDO



Asimismo indica que de llegar a la Presidencia, se realizará la campaña de vacunación nacional en alianza con el sector privado, las FFAA, la PNP, Gobiernos Regionales, Provinciales y Locales, así como Iglesias de todos los credos.

Se aplicarán 70 mil Pruebas Moleculares diarias, equipando los hospitales con plantas de oxígeno, camas UCI, telemedicina etc. Finalmente debemos tener claro el trabajo que viene realizando la ONPE para garantizar nuestra seguridad al ejercer nuestro derecho al voto, ha establecido un protocolo de bioseguridad que debe cumplirse en toda la jornada electoral: Voto Escalonado de 7 am. a 7 pm., las personas con mayor vulnerabilidad lo harán hasta las 9 am.

Los demás ciudadanos lo harán de acuerdo a su DNI, los terminados en 1 de 9am. a 10am. y así sucesivamente cada hora hasta los terminados en 9 de 5pm a 6pm, finalizando con el 0 de 6pm. a 7pm.

Se tomará la temperatura, si se registra más de 37ºC se hace esperar a esa persona 15 minutos, si la temperatura prevalece, no votaría quedando exento de multa. En el local de votación se debe mantener las medidas sanitarias que cumplimos en todo lugar, debiendo llevar en lo posible un lapicero de tinta azul. Acudamos a votar con responsabilidad y con los cuidados establecidos.

Carlos Tubino Arias Schreiber