Luego que el pasado martes 19 la Universidad Nacional de Ucayali alzara la voz por lo que calificó como una violación a la autonomía universitaria de la UNU, ordenara a su Dirección Legal quejar y denunciar al fiscal que realizó la diligencia y ratificar en su cargo al administrador Ricardo Anastasio Mejía Sifuentes; el Poder Judicial autorizó la detención preliminar del administrador por la denuncia en su contra por Peculado Agravado y Negociación Incompatible.

El fiscal cuestionado por la UNU denunció junto a Mejía Sifuentes, actual director de Administración; Clelia Marlene Cavero López, tesorera; Víctor José Minaya Subilete, Jefe de Caja y Roberto Carlos Céspedes Isla, supuesto hombre de confianza de Mejía Sifuentes. Todos por delito contra la administración pública en diversas modalidades. El Ministerio Público logró identificar un retaso de cuatro meses en el depósito de cobros de la caja realizados en enero de este año ascendente a 99 mil 419.27 soles.

Este retraso contraviene por completo la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería que señala que todo pago por concepto de caja debe ser depositado en las cuentas de la institución en un plazo no mayor a 24 horas.

En la resolución judicial se señala que este retraso en el depósito, según el jefe de caja ocurrió, y citamos “con pleno conocimiento y complicidad del señor Ricardo Sifuentes, Clelia Marlene Cavero López y Carlos Enrique Fachín Mattos, habiendo utilizado dichos ingresos para un presunto beneficio personal”.

Asimismo se logró identificar un faltante en las arcas de la Universidad Nacional de Ucayali de 118 mil 846,60 soles dentro del periodo de enero a septiembre de 2017. Los balances señalan que doce montos recaudados no fueron depositados en las cuentas de la UNU. Cuando el Ministerio Público solicitó, en su cuestionada diligencia del martes pasado, que se abra la caja fuerte solo se encontraron mil 440 soles.

Lo curioso fue que junto al dinero se encontraron recibos provisionales a nombre de Ricardo Mejía Sifuentes desde mayo de 2016 hasta agosto de este año. Un total de 46 recibos provisionales que oscilan entre los 200 y los 10 mil soles haciendo un total de 124 mil 950 soles solo a nombre del ‘arquitecto’ como lo llaman en sus círculos más cerrados Asimismo se encontraron cuatro recibos a nombre de Roberto Céspedes Isla por 12 mil soles así como siete recibos adicionales que suman mil 240 soles.

La acusación directa es por apropiación de caudales y efectos que eran de la fuente de fi nanciamiento de recursos directamente recaudados (RDR) incurriendo en los delitos antes detallados y por los que estarían enfrentando penas, en el caso de peculado agravado oscila entre ocho y doce años de prisión mientras que para peculado doloso la pena oscila entre cuatro y ocho años de prisión.

En el fallo del Juez Jenner Ower García Durand del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria el magistrado concedió la Detención Preliminar para Ricardo Anastasio Mejía Sifuentes, Víctor José Minaya Subilete y Roberto Carlos Céspedes Isla por un plazo no mayor a 48 horas mientras que para Clelia Cavero no procedió el requerimiento fiscal.

MISMO ALCALDE… Esta resolución fue emitida la noche del último jueves; pero ya la mañana de ayer todos los investigados eran no habidos en sus puestos laborales a pesar que esta noticia no asomó luces a la opinión pública sino hasta pasadas las 11:00 de la mañana de ayer ¿Será que acaso ya estaban informados de la decisión judicial? Es imposible no notar que este es el mismo modus operandi de autoridades locales como los alcaldes Said Torres Guerra y Loiber Rocha Pinedo, regidores como Segundo Rabanal Cárdenas o expresidentes de movimientos regionales como Beatriz Yamashiro.

Una enorme coincidencia que la información llegue, coincidentemente, a los imputados antes que a la justicia.

MUTIS La gran sorpresa de la jornada fue el Rector de la Universidad Nacional de Ucayali Carlos Enrique Fachín Mattos quien no emitió palabra alguna en todo el día. No hubo respuesta desde la oficina de Imagen. A diferencia de los tres pronunciamientos después de la violación vergonzosa a la autonomía universitaria por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú; pero, luego de los hechos difundidos, ninguno de los sindicatos, federaciones ni el consejo universitario se pronunció al respecto.