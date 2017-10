Omer Andy Saldaña padre de familia de la institución educativa Hipólito Unanue del kilómetro 15 de la carretera Federico Basadre denunció que el anterior director de la institución registró mal el predio del colegio dejando fuera una hectárea que servía a los alumnos como área de formación agropecuaria y que se encuentra lleno de bolaina de más de 15 años.

El padre de familia describió la situación de la siguiente manera “El terreno de secundaria colindaba con el de primaria y a momento de registrar, el director Américo Barboza, puso el terreno de primaria y la mitad del terreno de secundaria” añadió “La otra mitad del terreno quedó en propiedad del señor Paucar, no sé su nombre; pero, sé que es el dueño de la Casa de la Bicicleta”. También declaró “Este señor se ha apropiado, me parece en contubernio con el director antiguo.

Nosotros los padres de familia no sabíamos nada, recién nos hemos enterado este último sábado en una reunión que el señor Paucar ha titulado quitando ese espacio al colegio Hipólito Unanue”. Sobre lo que se hacía en ese espacio, Omer Saldaña dijo “Ahí los alumnos ha cían sus sembríos de hortalizas.

Ahí están de pruebas las bolainas que han sembrado los alumnos de más de 15 años, es casi una hectárea que le han quitado al colegio” “Yo me siento indignado con esa clase de directores que tenemos. Yo no sé cómo vamos a salir de esa corrupción ¿dónde estamos cuando el mismo director es el corrupto?”.

Se le preguntó si es que había hablado con el actual director y cómo veía la situación a corto plazo, al respecto dijo “El colegio era agropecuario, ya no creo que va a ser agropecuario porque los alumnos no tienen donde hacer sus sembríos.

Yo he hablado con el director Dilber Falcón sobre la situación de Américo Barboza y me dice ‘para otra oportunidad vamos a hablar esas cosas’ Yo no estoy para otra oportunidad” afirma.

El reclamo de Omer pide oídos en las autoridades para recuperar un área que señala le perteneció desde siempre al colegio y que así sus estudiantes puedan seguir realizando sus prácticas agrícolas.