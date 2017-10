Carlos Alberto Sosa Estupiñán, el controversial personaje de la política Ucayalina afinó la puntería y disparó contra el candidato de Alianza Para el Progreso Francisco ‘Pancho’ Pezo Torres y contra su antagonista legal y presidente de la Corte Superior de Justicia Moisés Arce Córdova en una picante declaración.

Dice tener medios probatorios de todo lo que acusa, señala que lo han amenazado de muerte al menos en tres oportunidades y que sus garantías siempre fueron archivadas. Afi rma que está en contacto permanente con el Instituto de Defensa Legal (IDL) del periodista Gustavo Gorriti y que viene preparando un gran número de denuncias.

SOBRE PANCHO PEZO Las declaraciones iniciaron con la relación entre Said Torres Guerra y Pancho Pezo, dijo “Cuando salí a denunciar entre la treintena de denuncias sobre el irregular manejo económico y administrativo de Said Torres Guerra al frente de la Municipalidad Distrital de Manantay, hay muchas autoridades que se han coludido con este alcalde, jueces, fiscales, funcionarios públicos del gobierno regional, del poder judicial y Ministerio Público y entre ellos hay personajes con un pasado de candidaturas, con un pasado político presente como es el caso de Pancho Pezo”.

Sobre el candidato afi r mó “Pancho Pezo ha sido el asesor externo político de Said Torres, reitero. Él (Pezo) tendría que demostrar que fue ad honorem. Lo necio, por decir lo menos, que ha dicho Pancho Pezo, es que ha aceptado que ha recibido pasajes de Said Torres Guerra en tres oportunidades y ha dicho que lo ha hecho por hacerle un servicio particular al alcalde.

La pregunta es ¿Qué servicio si Said Torres Guerra como autoridad tiene un pool de abogados y asesores? ¿Cuál es el servicio que hizo Pancho Pezo?”. Una fuerte acusación de la que dice tener pruebas reveló Sosa contra Pezo “Dice que fue ad honorem.

Pancho es un empresario quebrado, es un empresario con una deuda de un millón de soles en la SUNAT, es un empresario que cobra mensualmente 5 mil soles por parte de la Universidad César Vallejo de Acuña.

El que lo subvenciona en la actualidad a Pancho Pezo es Acuña. No fue ad honorem. Ha cobrado de alguna manera y eso lo voy a probar, habría cobrado un promedio de 5 mil soles mensuales por servicio de asesor político externo por cerca de cuatro a cinco meses. ¡No es ad honorem pues!”.

Esta no fue la única acusación contra el candidato de la ‘A’, dijo “Pancho es un candidato que postula por insistencia; pero, no tiene la intención de llegar al poder y de querer hacer el bien por su región.

Postula porque en el camino se presentan muchos empresarios que le hacen llegar muchas dádivas que al final termina el llenándose los bolsillos y cobardemente no la pelea como en las últimas elecciones con Jorge Velásquez donde se acobardó y es vox populi que se fue a Lima a arreglar, lo llenaron de lentejas y tiró la toalla cuando su gente le pedía que enfrente y que luche esa candidatura que a todas luces fue fraguada, comprada”.

Y amplió “El modus operandi de vida de Pancho Pezo es postular, que los em presarios le hagan llegar sus dádivas ¿Por qué digo esto? porque no es una persona instruida, no es una persona con capacidad de manejo administrativo o gerencial y está terminando la secundaria ¿Cómo postuló al Congreso? para que seas candidato al congreso pasas un fi ltro que no puedes evadir y fraguar documentos a menos que estés coludido con instituciones del Estado que te puedan dar certificados de estudio y diplomas”.

SOBRE MOISÉS ARCE Aprovechando la viada respondió a la acusación que realizó el presidente de la Corte en su contra al defenderse en el caso ‘Falsos WhatsApp’, dijo “Moisés Arce Córdova en el afán mezquino de decir las cosas y hablar sandeces, no se espera eso de un alto magistrado en el cargo que ocupa, salió a decir en este diario que Carlos Sosa tenía denuncias por maltrato físico, por violencia familiar por coacción, que yo me sentía un erudito o un luchador social transparente y probo pero que yo tenía todo un prontuario.

Yo sí le puedo demostrar que Moisés Arce Córdova es un magistrado que ha llegado al cargo sin tener los méritos”. Sosa Estupiñán aseveró “Lo voy a denunciar y va a ser destituido porque ha tenido la cobardía de no declarar cuando postuló para ser juez superior que tenía la empresa ARCOR constituida en 2011 con su hermano Nelton Arce Córdova con una cantidad de acciones que en ese tiempo ¿De dónde sacó tanta plata? Y esa empresa en el 2015 ha sido beneficiaria con obras en la Corte y él era juez supernumerario en ese momento y no lo declaró como no declaró los hijos, mujeres y bienes que tiene acá en la región, como no declaró que tiene familiares en otras dependencias del Estado pero sí sale a declarar que Carlos Sosa es un paladín de la justicia con grandes antecedentes.

Antecedentes y simplemente porque tiene la boca grande ha salido a decirlo pero no a probarlo. Ha salido a amedrentar, a ladrar como perro; pero, no a morder. Yo sí le voy probar” “Yo he tenido acceso a hablar con el Fiscal de la Nación, con el Fiscal de Crimen Organizado César Sanabria, con el Fiscal coordinador de la Fiscalía Anticorrupción.

Todo esto ya se sabe en Lima” afirmó Sosa Estupiñán quien señala que no recibe ni ha recibido dinero de ninguna institución del Estado y que se mantiene manejando su motocarro y realizando algunos trámites.