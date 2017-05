Pavimentación del jirón Cahuide destrozada y MPCP no hace nada

Compartir

No existe en la ciudad quien no conozca la situación del jirón Cahuide, aquella calle que comienza en la última cuadra de la avenida Sáenz Peña y que sube hasta el jirón Mariscal Castilla. La vía de ‘transporte pesado’ es un escenario lunar debido a que el total de la calle se encuentra resquebrajada, con hundimientos y levantamientos del pavimento. La obra tuvo el pomposo nombre de “Mejoramiento de la Av. Sáenz Peña (Jr. Arenal/Jr. Cahuide) Jr. Cahuide (Av. Sáenz Peña/Jr. Mariscal Castilla)- Pucallpa, provincia de Coronel Portillo – Ucayali” y fue construida con el Contrato de Ejecución de Obra 032-2008-MPCP de fecha 29 de diciembre de 2008. Dicho contrato fue cancelado el 20 de julio de 2011 mediante resolución de alcaldía 770-2011-MPCP fi rmada por el entonces alcalde Víctor David Yamashiro Shimabukuro. El monto a pagar, 3 millones 762 mil 482.84 soles, el concepto, Liquidación del Contrato de Ejecución de obra 32-2008-MPCP con R/A 266-201-MPCP del 7 de mayo de 2010. En esta resolución se señala que fuera de los 3 millones 664 mil 739.67 soles de la liquidación, se canceló por concepto de otros gastos 97 mil 743.17 soles. Una obra que permitiría un mejor acceso al sector portuario de la ciudad ya que, como su señalización indica, es una vía de ‘tránsito pesado’ ¿Qué pasó entonces? El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en su informe 011-2015-2-0477 titulado “Examen Especial a la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Ucayali. Ejecución de Obra de Pavimento” Con periodo del primero de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010, presentó serias observaciones a la obra. En el Hecho Observado señala lo siguiente “Durante la ejecución de la obra, funcionarios a cargo de velar por su correcta ejecución, tramitaron el pago de las valorizaciones y dieron conformidad a su recepción y liquidación a pesar que el Contratista no cumplió con ejecutar las subpartidas 03.04.01 sub-base y 03.04.02 losa de concreto conforme a las características constructivas indicadas en las especifi caciones del expediente técnico; asimismo, los citados funcionarios conjuntamente con el proyectista, opinaron favorablemente para la aprobación del deductivo de obra 01 y adicional de obra 03 autorizando el cambio de las cunetas por sardineles sin contar con el debido sustento técnico”. Según el informe del Órgano de Control Institucional “La actuación de los funcionarios, contratista y proyectista contravienen las normas que regulan el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales, hechos que ocasionaron el colapso de la vía, que no se cumpla con el objetivo del proyecto y un perjuicio económico ascendente a 3 millones 664 mil 739.67 soles”. En diario Ímpetu tuvimos acceso al texto de la resolución de alcaldía 7702011-MPCP y pudimos encontrar una serie de defi ciencias en cuanto a las sumas más básicas que contiene en su interior la resolución por la que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo canceló 3 millones 762 mil 482.84 soles. En su primer considerando, la resolución señala que el monto contractual de la obra es de 3 millones 560 mil 971.49 soles. En su segundo considerando, la resolución señala que con Resolución de Alcaldía 266-2010-MPCP de fecha 7 de mayo de 2010 se aprobó la liquidación de obra con un monto total de liquidación a favor de la Entidad de 127 mil 345.17 soles y con un monto total de obra de 3 millones 664 mil 739.17 soles. Aquí una primera observación ¿Cómo es posible que para la MPCP 3 millones 664 mil 739.17 soles dejen un ‘monto total de liquidación a favor de la Entidad de 127 mil 345.17 soles si es 103 mil 767.68 soles más caro que el monto contractual inicial? Seguimos con el tercer considerando que cita al informe 095-2011-MPCP-GMGIO-SGOSLA-AL/MFP de fecha 27 de junio de 2011 con el que el Área de Liquidaciones Técnicas de Obra solicita al Subgerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo que solicite a la Subgerencia de Contabilidad la cancelación fi nanciera del costo total de la obra que asciende a 3 millones 762 mil 482.84 soles. Este monto, 97 mil 743.17 soles por encima del monto total de obra es justifi cado con un cuadro que tiene 21 Comprobantes de Pago entre los que destacan el pago de 28 mil 700 soles en 10 partes por concepto de ‘Servicio como inspector de obras’ a Walter Arturo Del Castillo Ruíz en una obra que, según el informe del OCI dio conformidad a su recepción y liquidación a pesar que el contratista no cumplió con ejecutar el total de la obra. Aquí una segunda observación ya que de los montos de los 21 comprobantes de pago que fi guran en la sustentación solo suman 48 mil 843.17 soles. Los montos ahí presentes solamente suman dicho monto que es 48 mil 900 soles más bajo que los 97 mil 743.17 soles que la Resolución de Alcaldía, más adelante comprenderá como otros gastos. El informe del OCI fi naliza recomendando disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslin de de responsabilidades a los funcionarios y servidores de la Entidad comprometidos en el hecho observado por corresponder a su competencia y disponer al Gerente Municipal, en ese entonces Máximo Romero Ozambela, realizar el seguimiento de la implementación de las recomendaciones contenidas en el memorando de control interno, informando al Órgano de Control Institucional al respecto. Algunas preguntas quedan en el aire como por ejemplo ¿Quién desarrolló esta resolución fi rmada por el entonces alcalde Víctor David Yamashiro Shimabukuro? ¿Dónde terminaron los 48 mil 900 soles no justifi cados en el cuadro de otros gastos? ¿Qué acciones tomó la actual gestión luego del conocimiento del informe del Órgano de Control Institucional que se dirige al entonces Gerente Municipal Máximo Romero Ozambela? ¿Qué ha hecho la gestión Marino Panduro sobre este caso? Los vecinos del jirón Cahuide piden respuestas, piden acción. Se hicieron denuncias en el 2013 ¿Prosperaron? ¿Las recibieron? Los vecinos y vecinas de jirón Cahuide solo se sienten burlados cuando una obra, que debería benefi ciarlos, causa más estragos que antes de que sea ejecutada por la cantidad de accidentes y la tierra que levanta.

FERNANDO GONZÁLEZ POLAR